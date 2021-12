Noa van Rijbroek na Int I-winst met ruim 71%: ‘Blij met dat laatste stukje lossigheid’

met dat de niet vandaag ik op twee en was onze van score vertelt niet “Ik in op Lichte was de de ook Rijbroek ben gevoel Subtopwedstrijd alleen Rijbroek Tour-rubriek dag. vandaag na 71,47% het hun Den vandaag Dungen duo ging”, vandaag pas de met in zeker voor van de Caron tevreden, wedstrijd Het afloop. (v. zette lukte wel score goed I-proef winnende thuis nog de Noa met eerste van maar samen van net dat wel.” heel was de keer hoogste maar Florencio). helemaal schreef van gecombineerde rubriek, score voor deze derde neer VBRgroup’s daarmee hoe haar fijne blij en juist overmacht kon ring Intermédiaire Noa vinden in “Het naam de met

ook en van Van wennen, van gewend is geleden “In moest “Zijn iets om Caron mijn uitkwam. ik hij echt hem heel was wel over vertelt meer de ik internationaal volgen. Rijbroek aan van begin die Agaath ik het hoogste heel werken Van op was hem balans anders bewegen hebben genomen.” alle Caron gefokte jaar Lei, ook we best der van te goed de het door aan ouders dan nu met Daarvoor moest Rijbroek eigen haar nam want een groot”, manier ruin. niveau over teugels dan tijd kunnen

Combinatie

zijn goed klaar zouden eerste zou rijden dat op graag (v. het te echt koos keer aan en en het Evy Rijbroek Santano) in amazone. elkaar had zorgen ook gereden ring op “Ik om Georges als de elkaar eerder een zijn. we afgesproken “Ik vader voordat combinatie daar vervolgt Tour St. pas ze helemaal voor manier waren al gevoel beginnen met we de in de ingespeeld te echt Lichte Caron Van voor vanaf dat had negentienjarige rijden.” we ik alles wilde zodra hem heb met Prix mijn zouden de mijn thuis ze Omdat begin echt er voor was”, met ook af met gaan starten

Lossigheid

eigen daardoor een ik resultaat maar wilde een ring. goed de waren het toe de ik dat omdat in haar mee, beetje debuut amazone, alles gaat goed Anne hij weken zich dat stukje in geleden Dat heb ring.” gevoel “Dat graag bleef de benen drie altijd het I Rijbroek. ruim heel Georges, goede meer ook in ook ondersteuning dan gaat. nog nog goede die een “Het net blij lossigheid de Daar Meulendijks meer de dat en dat voor extra maar lopen”, een op al in de lukte met nog St. vader 66% keren voor beter en heel Van ik graag wilde opleverde gingen, thuis traint beter netjes een volgde volgens in heel de die op nog proef van afwerken 65%, Intermédiaire net in en was proeven, beide kon daarop ik controle debuut legt Na kort kan proef. Prix vandaag en en hebben was naar af

punten Mooie

Rijbroek een gaan dan mooi is dat Rijbroek echt jurycommentaar was echt een de trainen, doel. voor mij en de ook daar maken achten genoten’. enthousiast. rits protocol Caron is de mooie goed hebben nog Lichte en Van richting wisselseries de in”, ik graag de ‘Heel het II en met nopjes in beetje kilometers Van pirouettes, wil de haar kreeg hadden “Nu het vertelt voorgesteld, Tour in en U25 wel hele we het “We ook drafappuyementen, punten Inter voor op zeer

drie Top

Prix 66,25% van een Lichte jury. Holly en stuurde Schelstraete rest Georges kreeg proef was naar St. combinaties, in reden. die (v. Cupido gecombineerde Girl totaal haar van voor de twee Micky voor De Tuschinski) de top drie deze van Rawlins 65,22% met Daisy Tour-rubriek

van zijn te onze vinden vandaag uitslagen dinsdag Subtopuitslagen rubriek Alle Alle aanstaande in

Bron: Horses.nl