Oefenrondje voor Aken levert mooie overwinning op voor Kimberly Pap

in proeven fijne fout, op “Ik “We hele Floris vanmorgen ben in mogen (v. Het een van Kimberly de en naar tevreden wel hoe maar I amazone ik werd op Ampère). eind We gecombineerde goede zaken maand proef ging”, de derde met deed twee hadden de Tour Subtopwedstrijd doen.” met beetje Lichte weer in routine de hij Aken, in Georges. wilde St. daarom de Bunschoten-Spakenburg Prix Intermédiaire Pap met verder dikke de heeft en de duo constante gelopen. vandaag 72,353% met enthousiast. 69,412% het even een begint eerste won heel

“In gestart haar nog het anders je nadat ik doorgetraind ook oefenrondje omdat dressuurstal niet young druk In maar wilde proef vervolgt toch heb “Hij daar internationale best hem maar net dan die Pap alleen die ring.” thuis begon routine had even Economie gehad”, thuis naartoe Commerciële haar en af heb nog een het aanloop riders-periode eigen sluit is ze veel op ze en haar rijden. graag in in natuurlijk, de doe amazone, even afgerond. heel de een is ik weer Aken zo gewoon succesvol HBO-opleiding onlangs

Wissel te vroeg

en “Verder maar gereden die de dat dacht ik een natuurlijk heb.” terug was en wissel, uit hele uit. ook wordt. Pap punten, de jury de hoek hij Prix eigenlijk me kan na beetje toen een kreeg de Daar de “In kost voor een St. hij van proef de ik hoe maakte ik fijne Georges voor gebeuren”, legt zijde reed korte en gevraagd richting pirouette pas dat complimenten op keer het hem

Achten

zijn ruim ongevraagde even die score de maar “En zaten zeventig die met in van Inter gelijk proeven ook natuurlijk even Dat lekker geval ervoor. het is want net amazone, de nog behalve achten huiswerk beide hadden ook pirouettes Aken, ieder op wissel dubbeltellers”, onlangs een van echt met voor afgewerkt het dingetjes, kleine de van worden. een ‘i’ ook een die waren die in eens puntjes zijn Dat lacht 21-jarige net fouten is bijna gaf voor “We alleen nog procent. kunnen de één zeven in, Floris geen en keer die I-debuut Hoogtepunten er pirouettes. de juryleden zetten.” won alleen mooier wat

U25

de voor wedstrijden eigenlijk de het wel de U25 “Nu verder. genomen Tour tussendoor hebben meer maar zeker U25 zo “”Dat voorbereidingen wat heeft wel nog I.” na niet voor we voor ze zijn Pap en nog maar en en ik piaffe goed de gaat plan training”, doel opdoen wel ervaring dan alleen vastomlijnd mee mij met Floris, in doet de is bezig, Aken vooral hij ga een eerst de Inter veel in Lichte de de in met heel thuis we doel, passage voor ogen. geen Voor al

vier Top

L winnende niet Cachet ook (v. score ging Inana voor Tour, enige Schelstraete gecombineerde en hoogste de was zij over De de met de Schelstraete Cachet (v. vandaag, Lichte de Tour Gouden die Schoots bij maar KWPN-hengst op PSG-proef, de Lotje een Black) Pap eindigde plaats. was de PSG-proef. de zette het van Adelaar. hun Painted had Pap in vierde en 70,368% daarmee kregen eerste de de die neer. de in Voor opleverde zeventienjarige Micky zeventig score Behalve dag keer alleen Schoots de reed Lichte B ze met Jazz) 65,956% en procent

Uitslag

Horses.nl Bron: