Oefenrondje voor Exloo levert Jeanine Nekeman dikke overwinning op met nieuw PR

Op de Subtopwedstrijd in Emmeloord stak Jeanine Nekeman er met Vlingh (v. Flemmingh) zondag met kop en schouders bovenuit in de gecombineerde Zware Tour-rubriek. Met haar score van bijna 70% zette ze niet alleen de concurrentie op ruime afstand, het was ook nog eens de hoogste score van de dag én een nieuw persoonlijk record voor de 22-jarige amazone.

“Ik ben zó blij met mijn proef vandaag”, begint Jeanine Nekeman enthousiast te vertellen. “Het was eigenlijk vooral als oefenwedstrijd bedoeld, maar hij ging zo fijn en ik ben ook echt heel blij met mijn punten.”

Piaffe voor een acht

“Hij deed vandaag de piaffe zo goed, we kregen er gewoon een acht voor”, vertelt Nekeman, die 69,779% kreeg voor haar Intermédiaire II-proef. “Ik was tussendoor nog een keer bij Nicole (Werner, red.) en zij heeft me nog even een paar tips gegeven. Een daarvan was om thuis ook de piaffe te oefenen zonder zweep en dat heeft heel goed uitgepakt.”

Foutloos

“Voor de wissels om de twee kregen we ook achten en dat schiet dan natuurlijk lekker op”, gaat de amazone verder. “Verder ging het eigenlijk vrijwel foutloos vandaag en dan zie je dat de punten ineens richting de 70% gaan, dat is wel echt heel leuk.”

Stijgende lijn

Hoe blij Nekeman ook is met haar proef en haar score van vandaag, ze verwacht toch ook dat de score nog meer omhoog kan. “In december ging het even wat minder, maar sindsdien hebben we de stijgende lijn echt wel te pakken”, vervolgt de amazone, die voor begeleiding in de training en de wedstrijden kan rekenen op Yessin Rahmouni. “En als je kritisch kijkt naar de rit van vandaag dan hadden we het drafappuyement nog wel wat mooier kunnen doen en was de tweede pirouette ook wat aan de grote kant, dus als ik daar nog wat beter op let, dan moet de score ook nog wel wat omhoog kunnen.”

Top drie

Jacob Van der Heide eindigde met Fantastico (v. Jupilot) op de tweede plaats met een score van 61,838% en Virginia Van Rooij maakte met Explosion VR (v. Sir Oldenburg) met haar totaal van 61,838% de top drie compleet.

Lichte Tour

In de Prix St. Georges zette Terrina Fairbrother de winnende score neer met Diede Dieni (v. Spielberg). De Australische amazone kreeg 66,324% voor haar proef met de merrie waarmee Annemiek Vincourt vorig weekend nog topklasseringen boekte op CDI Ranshofen in de PSG. Hoewel de jury niet unaniem was, was het totaal genoeg om Laurien Van der Meer met Het Podium Garfield (v. United)voor te blijven. Van der Meer kreeg precies 65% en werd gevolgd door Jolanda De Nekker, die met Empire SDN (v. Jazz) 64,706% kreeg.

In de Intermédiaire I mocht Maaike Hofman het oranje lint ophalen. Zij kreeg 61,618% voor haar proef met Don Diablo (v. Wynton).

Gecombineerde ZZ-Z/YR

In de goed bezette gecombineerde ZZ-Zwaar/YR-rubriek op Hippisch Centrum Noord-Oost Polder was het de thuisrijdende Stefan Passchier, die er in de eerste proef met de overwinning vandoor ging. Passchier kreeg 65% voor zijn rit met Hello Ferrero (v. Florencio) en dat was ruim een procent meer dan de concurrentie in deze rubriek. De ruiter leidde Hello Ferrero vanaf het L zelf op en bracht hem vorige maand voor het eerst uit in het ZZ-Zwaar. In de tweede proef was de score iets lager en mocht het duo met 63,143% het rode lint ophalen.

De top drie in de eerste rubriek werd verder compleet gemaakt door Marlous Booijink met Barrox (v. Jazz) en Iris Van Bruggen met Vb’s Zagato (v. Whisper).

Young rider

In de tweede ZZ-Z/YR-rubriek was het Carlijn Vaessen, die de winnende score neerzette met Eva Lynn (v. Wynton). In de eerste rubriek eindigde de young rider net buiten de top drie met een totaal van 62,353%, maar in de tweede proef verbeterde ze haar resultaat en kwam ze uit op 64,926%. Passchier volgde dus op plek twee en de derde plek in deze rubriek was voor Iris Verheij met Epril W. (v. Wynton) met een totaal van 63,071%.

Bron: Horses.nl