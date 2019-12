Oefenrondje young riders levert bijna 71% voor Bente Hedeman

Bente Hedeman Joosten schreef zondag op de Subtopwedstrijd in Den Hoorn unaniem de overwinning op haar naam met Hippy Evitia (v. Briljant). Het duo dat het afgelopen jaar twee keer internationaal uitkwam bij de junioren won de rubriek met een totaal van 70,882% en verbeterde daarmee ruimschoots hun eigen persoonlijke record.

“Ik ben echt heel blij”, begint de achttienjarige Bente Hedeman te vertellen. “Het was pas onze tweede keer en ik wilde eigenlijk alleen maar even een oefenrondje rijden voor de kadervormingswedstrijd volgende week in Nieuw en St. Joosland.”

Proeven passen beter

“De young riders-proeven liggen haar echt veel beter dan de juniorenproeven”, vervolgt Hedeman. “Ze heeft drie fantastische gangen, maar op dit moment blinkt ze echt uit in galop. In de draf moet ze nog iets sterker worden, maar ze is ook nog maar zeven, dus we hebben alle tijd.”

Mooie punten

“De hoogtepunten in de proef waren de wissels, die ze heel mooi en groot naar voren springt en daar stonden dan ook alleen maar 8’en en 8,5’en voor op de cijferlijst”, vervolgt de amazone trots. “En de jury had ook op het protocol geschreven dat ze genoten hadden van de proef.”

Peptalk

Hedeman kan voor begeleiding in de training rekenen op Paulette Kral, die haar afgelopen week vooral mentaal even een steuntje in de rug moest geven. “Hippy Evitia heeft echt een super karakter en zij wil altijd werken, maar ik was zelf toch een beetje aan het twijfelen”, aldus Hedeman. “Toen heeft Paulette, die echt mijn reddende engel is, even een goed stukje peptalk gegeven en besloot ik maar gewoon lekker te gaan rijden. En dat heeft echt goed uitgepakt!”

Doel

Met dit resultaat sluit de amazone haar jaar dus nog niet af, want volgende week wil ze er in Nieuw en St. Joosland graag nog een schepje boven op doen. “Ik ben net achttien en we zijn net overgestapt, dus nu wil ik mezelf heel graag nog een heel stuk verder gaan verbeteren op dit niveau”, besluit Hedeman.

Jeugd

Er stonden meerdere kleine jeugdrubrieken op het programma in Den Hoorn en Hedeman startte alleen de landenproef. Sascha Heijmans was de enige andere deelnemer in deze proef, maar zette met Flying Dutchman ACB (v. United) met 65,809% ook een mooi resultaat neer. In de individuele proef was Heijmans als enige starter verzekerd van de winst, maar kwam ze met 60,662% wel lager uit.

Bron: Horses.nl