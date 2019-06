Oefenrondje young riders levert dikke winst op voor Elles van Asseldonk

In de young riders-rubriek op de Subtopwedstrijd in Schijndel stak Elles van Asseldonk er met kop en schouders bovenuit met Electro (v. Rousseau). Het was de eerste keer dat Van Asseldonk de tienjarige ruin uitbracht in deze klasse en dat debuut leverde de amazone een totaal op van 67,21%, waarmee ze zes procent los stond van de concurrentie.

“Ik ging eigenlijk alleen maar even een oefenrondje met hem maken, omdat de wedstrijd zo lekker dichtbij was”, begint Elles van Asseldonk te vertellen. “Maar ik ben heel erg blij met hoe het ging in deze proef. Ik wist wel dat hij het kon, maar om het dan op wedstrijd ook te laten zien, dat moet je dan eerst nog even doen.”

ZZ-Licht

Van Asseldonk heeft Electro sinds oktober onder het zadel, maar bracht de ruin tot nu toe niet in de Subtop uit. “Ik ben in het Z2 met hem begonnen en rijd nu eigenlijk ZZ-Licht met hem”, legt Van Asseldonk uit. “Ik wilde graag meedoen op de Brabantse Kampioenschappen en we hebben ook alle drie de selecties gewonnen, dus daar lag de focus eigenlijk de laatste tijd. Nu ik zeker ben dat ik daar mag starten wilde ik in Schijndel eigenlijk gewoon even een oefenrondje doen om te kijken waar we staan.”

Kwaliteiten

De sterke punten van Electro zijn volgens Van Asseldonk zijn stap en zijn draf. “We krijgen bijna altijd achten voor de uitgestrekte stap en de uitgestrekte draf en de stap telt natuurlijk dubbel dus dat is erg fijn”, vervolgt de amazone uit het Brabantse Mariaheide. “Maar in deze young riders proef merk je wel dat we daar nog wat meer ervaring in moeten opdoen. In het ZZ-Licht heb je stukken in de proef waar je even niets hoeft, maar in deze proeven gaat het allemaal achter elkaar door. Dat is iets waar we nog wat meer op mogen oefenen. ”

Doelen

De focus van Van Asseldonk lag tot nu toe niet op de YR-proeven met Electro, omdat ze van plan was zich nog even op het ZZ-Licht en het kampioenschap te concentreren. Toch heeft het optreden van vandaag daar wellicht wel een beetje verandering ingebracht. “In juli zijn de Brabantse kampioenschappen en daar wil ik graag zo goed mogelijk rijden, maar ik ga daarna toch wel proberen om wat meer young rider-wedstrijden te gaan rijden en wie weet als het goed gaat, dan is internationaal rijden toch wel mijn droom.”

ZZ-Zwaar

Moises Jover Azuar was met Chapeau (v. Lord Loxley) met zijn totaal van 67,14% in de eerste proef goed voor de hoogste score. Wendy Van de Logt – Van Boxtel mocht in deze proef het rode lint ophalen, zij kreeg 66,36% voor haar proef met Giacomo B (v. Tango). Chantal Van Gils – Van Dongen en Gino (v. Oscar) wonnen de tweede proef met een totaal van 65,79%, in deze proef volgde Johan Verkuylen op de tweede plek met Gentleman V (v. Wynton) met 62,57%.

Zware Tour

In de Grand Prix zette Esmee Ingham met Dimare (v. Van Gogh) de winnende score van 68,53% neer. Lobke De Jong werd met Cirano (v. United) door een van de juryleden bovenaan geplaatst, maar haar score van 67,50% was niet genoeg om de Canadese amazone voor te blijven.

In de gecombineerde Intermediaire II/U25-rubriek was het Jazmin Yom-Tov, die het oranje lint mocht ophalen. Zij kreeg voor haar Inter II-proef met Bojengel (v. Uptown) 65,74%.

Kleinere rubrieken

Naast de kleine Zware Tour-rubrieken stonden er nog een paar kleinere rubrieken op het programma in Schijndel. In de Inter I was Michelle Van Berkum met Enjoy (v. Gesmeray) met 63,82% goed voor de winnende score. Bij de junioren was Benthe Broeren als enige starter met Walodja (v. Jazz) verzekerd van twee keer winst. In de landenproef kreeg ze 65,76% en in de individuele proef 63,82%.

