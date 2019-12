Olga Boucher met derde nakomeling van Wiluca la Haya Lichte Tour geklasseerd

Op de Subtopwedstrijd in Someren maakte Olga Boucher zaterdagmiddag haar Prix St. Georges-debuut met Bizar la Haya (Lingh x Roman Nature) en sloot dat met 65,37% af met de tweede prijs. De amazone fokte de hengst uit haar wijlen merrie Wiluca la Haya, die reeds al twee Lichte Tour- en een Grand Prix-paard bracht.

Boucher brengt Di Luca la Haya (v. Voice) uit in de Grand Prix en Houdini la Haya (v. Krack C) – waarmee ze dit jaar ook deelnam aan het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden – in de Lichte Tour. “Favian WH, een Zizi Top, heb ik verkocht toen ik hem in het ZZ-Licht reed, maar ook hij loopt inmiddels internationaal Lichte Tour. Dat Bizar nu ook op dit niveau loopt, is natuurlijk meer dan fantastisch.”

Veel tegenslagen

De weg naar de Subtop was echter wel lang en kwam niet zonder tegenslagen. “Met Bizar heb ik heel veel pech gehad en hij had telkens weer wat anders, waardoor ik meer aan het opbouwen was dan aan het rijden. Op een gegeven moment ontwikkelde hij zelfs een leerallergie. Om die reden rijd ik hem nu ook op trens, er is namelijk maar één hoofdstel van Kieffer die niet volledig van leer is”, vertelt Boucher.

Geen planning

Na alle pech met Bizar la Haya besloot de amazone om de ZZ-Zwaar te skippen. “Hij voelde nu goed, dus ik had zoiets van: ik ga ervoor. Ik merk wel dat ik door de jaren heen een stuk kritischer ben geworden, maar Bizar is een jaar niet mee op pad geweest, dus ik ben dik tevreden. Het doel was om een score van boven de 60% te halen en dat is ruimschoots gelukt. Nu krijgt hij eerst een paar weken vakantie, ik wil namelijk niet te gretig worden, nu het zo goed gaat. En dan neem ik het zoals het komt, ik maak bewust geen planning.”

Allemaal werkwillig

Boucher ziet duidelijk overeenkomsten tussen de broers en zussen. “Ze willen allemaal voor en met je werken. Zo heb ik met Bizar thuis in de training bijvoorbeeld dat als ik een wissel van de serie te dicht op het einde van de diagonaal rijd, het niet goed lukt, omdat hij dan wat bang is voor de kant. In de ring heb ik daar geen last van, want dan doet hij het gewoon. Dat is iets wat ik in ze allemaal terug zie.”

Kerst op de taart

Hoewel moeder Wiluca overleed na een zware koliekaanval, wil Boucher niets liever dan de merrielijn voortzetten. “Dat doe ik met haar dochters, die heb ik alle vier namelijk nog. Een zesjarige dochter uit Apache, Isaluca la Haya, is nu zo goed als Z2-klaar. De wissels moeten nog wat beter bevestigd worden, maar ze kan grandioze pirouettes. Als zij Z2 geklasseerd is en ster wordt, is de moeder dubbel preferent én dubbel prestatie. Dat zou echt de kerst op de taart zijn.”

Top drie

In de Prix St. Georges hoefde Boucher alleen Denise Swinkels met Flashpoint (v. Westpoint) voor zich te dulden. Ze winnares kwam uit op een score van 66,10%. De derde plaats in de rubriek werd opgeëist door Lina Uzunhasan en Hermès (v. Johnson).

Beckers naar hoogste score van de dag

Kirsten Beckers mocht voor haar Grand Prix-proef met Easy Quo (v. Status Quo) de eerste prijs op het hoogste niveau in ontvangst nemen. Met 69,02% nam ze precies vijf procent voorsprong op Remy Bastings en Ambassador (v. Rhodium). Sandy van Boxmeer-Westerhuis mocht met Fernando (v. Tango) als derde aansluiten. Op Grand Prix-niveau werd ook de kür op muziek uitgeschreven. Daar mocht Wendy van Diessen-van den Boogaard als enige starter met Evanel’s Blackie W (v. Painted Black) automatisch de eerste prijs in ontvangst nemen. Ze realiseerde een score van 66,25%.

Bax beste in ZZ-Zwaar

In de eerste proef van het ZZ-Zwaar was Niels Bax met Giano (v. Lord of Loxley) onverslaanbaar. Met 68,14% verwees hij Vivian de la Roy met Gasquet (v. Rousseau) naar de tweede plaats. De nummer drie, Rowena Parry met Donner (v. Dayano), klom in de tweede proef twee plaatsen omhoog. Met 61,29% was ze daar goed genoeg voor de overwinning. Priscilla Ligthart kwam met Florence (v. Sandreo) het dichtst bij Parry in de buurt.

