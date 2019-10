Olga Boucher: ‘Je denkt vaak aan piaffe en passage, maar de zigzag en de pirouettes zijn ook pittig’

Olga Boucher schreef vandaag op de Subtopwedstrijd in Velddriel de overwinning van de Grand Prix op haar naam met haar eigengefokte Di Luca La Haya (v. Voice). Het was pas de tweede keer dat Boucher de merrie uitbracht in deze klasse en met het totaal van 66,58% won ze niet alleen de rubriek, maar zette ook nog eens de hoogste score van de dag neer.

“Ik heb haar een hele tijd thuis gehouden om haar voor te bereiden op de Grand Prix en het was achteraf iets lastiger dan ik had verwacht”, vertelt Olga Boucher over de overstap naar de Grand Prix. “Di Luca is echt een powerhouse, maar toch had ze best wat moeite met de piaffe en de passage en daar wilde ik haar wel alle tijd voor geven.”

Geen fouten

Het duo kreeg een hele reeks nette voldoendes van de jury, waar Boucher voor nu zeker tevreden mee is. “Er zijn zeker dingen die beter kunnen, maar er gingen ook moeilijke dingen best al goed. Je denkt vaak aan piaffe en passage in de Grand Prix, maar de zigzag in galop, de pirouettes en de zigzag in draf, die zijn ook best pittig, dat is echt wel even wat anders dan in de Lichte Tour”, blikt Boucher terug. “En wat ik ook erg fijn vind is dat we nu al dingen konden verbeteren ten opzichte van de vorige keer. De pirouettes gingen de eerste keer bijvoorbeeld niet zo top, maar daar hadden we nu alweer 7,5′-en voor.”

Mooie punten

De hoogste punten kreeg Boucher vandaag voor de uitgestrekte draf en de appuyementen in draf, beide juryleden waardeerden deze met achten, maar de eners leverden ook mooie punten op net als dus de pirouettes. “Ik vind het op dit moment nog wat lastig om goed uit te kienen dat ik voldoende los rijd en ook nog wat overhoud voor in de proef”, vertelt de amazone, die bij het debuut van de merrie in de Grand Prix enkele weken terug uitkwam op 65%, verder. “Di Luca kan soms iets te hoog komen van voren en ik moet zorgen dat ik haar voldoende ontspannen heb, maar de eerste keer was ze daardoor aan het eind van de proef eigenlijk net iets te moe. Dat is nog een beetje aftasten, maar het ging deze keer al beter.”

Doel

“Ze is een krachtig en compleet paard en ze is eigenlijk heel safe in de proef. In de eners en de tweeërs zal ze echt niet zomaar een fout maken en ook de piaffe en passage gaan steeds beter, maar wat voor mij echt een doel is, is dat blijven werken aan ontspanning in de ring”, blikt Boucher vooruit. “En als ik zie hoe ze zich ontwikkeld heeft en hoe ze gaat, dan heb ik er echt alle vertrouwen in.”

Top drie

Lobke de Jong mocht in deze gecombineerde Zware Tour-rubriek het rode lint ophalen. De Jong reed met Cirano (v. United) net als Boucher een Grand Prix-proef en kreeg 66,41% van de jury. Rien van der Schaft maakte de top drie compleet met Chopin C.L. (v. Dayano). Van der Schaft reed een Intermédiaire II-proef en kreeg hiervoor 65,15% van de jury.

Lichte Tour

In de gecombineerde Lichte Tour was het Dana van Lierop, die het oranje lint op mocht halen. Van Lierop bracht Dodge Raider (v. Desperados) vandaag voor het eerst uit in de Prix St. Georges en kreeg 64,34% voor dit debuut. Andre Houben volgde met Empelaer’s Dante (v. Serano Gold) op de tweede plaats met 63,53% voor zijn Intermédiaire I-proef en Marie Louise Philipsen-Wynhoven maakte de top drie compleet. Zij reed met Andreo (v. Sandreo) net als Houben een Int I-proef en kreeg 62,57% van de jury.

Young riders

In de kleine young rider rubriek kwamen twee combinaties met winst de baan uit. De Italiaanse Alice Campanella won de rubriek met Gracile D.E.S. (v. Blue Hors Don Schufro) met een totaal van 63,82% en Aimée Meddens eindigde op de tweede plek. Zij heeft sinds een paar maanden de beschikking over de eerder door Mara de Vries succesvol in de Lichte Tour gereden Dornenstern (v. Danone I) en kwam uit op 62,50%.

ZZ-Zwaar

Celine van der Veer stak er in beide proeven ZZ-Zwaar met kop en schouders bovenuit met Fabregas TB (v. Apache). In de eerste proef kreeg het duo 64,86% van de jury en daarmee stonden ze ruim drie procent los van de nummer twee, Elke Niemeijer. Niemeijer kreeg 61,14% voor haar proef met Gerona B.P. (v. Lord Leatherdale) en was samen met Van der Veer de enige, die boven de zestig procent uitkwam in deze proef. In de tweede proef, waarin Van der Veer 64,79% kreeg, was ze de enige met winst.

Uitslag

Bron: Horses.nl