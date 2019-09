Ondanks programmafout dubbele LT-zege voor Frank Hosmar: ‘Ik was de weg echt even kwijt’

Op de Subtopwedstrijd in Almelo reed Frank Hosmar zijn Alphaville N.O.P. (Sandreo x Iglesias) voor het eerst sinds de Europese kampioenschappen in Rotterdam weer de ring in. Dat deed hij niet onverdienstelijk: met 71,99% won hij de Prix St. Georges en met 68,38% de Intermédiaire I. “Maar die score had hoger kunnen zijn, ik was echt even de weg kwijt”, vertelt de ruiter lachend.

“In de Inter I liep Alphaville eigenlijk nog beter dan in de Prix, maar na de zigzag in galop was ik echt de kluts kwijt en dacht: ‘wat ben ik eigenlijk aan het doen?’ De jury belde en daarna kon ik m’n proef weer op de juiste manier vervolgen. De rest van de proef ging het wel goed hoor, maar die fout heeft me wel wat enen, tweeën en zelfs een min twee opgeleverd. Gelukkig stonden daar een heleboel achten tegenover.”

Oefening baart kunst

De Prix St. Georges verliep volgens Hosmar helemaal naar wens. “De dingen die ik van de week in de training met Adelinde heb geoefend, lukten in de proef erg goed. De pirouettes waren altijd wel een dingetje, maar die gingen nu heel fijn en ik kan er bij wijze van wel twee of drie achter elkaar draaien. Je hoort mensen wel eens zeggen: ‘ach, het is maar één onderdeel’, maar ik wil het wel graag echt goed hebben. Natuurlijk kan het in de proef wel eens mislukken, maar als je thuis al weet dat het niet goed is, is dat zonde.”

Geen haast

Voor komend seizoen ligt de focus vooral op de Subtop. “Ik heb dit voorjaar met Wise Guy al Grand Prix gestart en dat vond ik heel leuk om te doen. Om dat met Alphaville, die ik al vanaf het kleine begin onder het zadel heb, te bereiken zou helemaal gaaf zijn. Toch heb ik geen haast met de overstap.” Hosmar benadrukt dat hij het Grand Prix-werk eerst goed voor elkaar wil hebben. “De passage doet hij erg fijn, maar de piaffe is een beetje wisselend. De ene keer goed, de andere keer wat minder. Als dat constanter is, wil ik de overstap wagen. Tot die tijd train ik lekker verder met Adelinde.”

Lichte Tour-rubrieken

In de Prix St. Georges ging het rode lint naar Linda Verwaal en Ghio (v. Fürst Romancier). Met 64,56% bleef ze een halve procent voor op Ashley Langevoort en Happy Dancer (v. Uphill). In de Inter I gingen de tweede en derde prijs naar de nummers vier en vijf uit de Prix. Frederike Gotink eindigde op plaats twee met Guess (v. Olivi). Leila Sticker stuurde Fieldmaster (v. Ampère) met 65,74% naar plaats drie.

Egberts-Sies dubbel in de prijzen

In het ZZ-Zwaar werd de eerste proef met 62,64% gewonnen door Annebeth Reesink-Brouwer en Future (v. Apache). De nummer twee uit deze proef, Wendy Egberts-Sies met Bravour (v. Fürst Heinrich), kwam in de tweede proef als winnares naar voren. Daar scoorde ze met 63,07% ruim anderhalve procent hoger dan in de eerste proef. In die proef ging het witte lint naar Carlijn Vaessen en Eva Lynn (v. Wynton). In de tweede proef eindigde ze net buiten de top drie. Daar werd Marike Klok met Weidehuis Viva la Vie (v. Vivaldi) tweede en Sarah Miocevich met Armani (v. Tuschinski) derde.

