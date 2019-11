Overtuigend ZZ-Zwaar-debuut Van der Velden en WK-merrie Guadeloupe-Beau

Acht maanden na haar laatste start in het ZZ-Licht, debuteerde de talentvolle Guadeloupe-Beau (Bordeaux x Vivaldi) met vaste amazone Kim van der Velden vandaag in het ZZ-Zwaar op de Subtopwedstrijd in Houten. Dat was niet zonder succes, de combinatie won de proef namelijk met een score van ruim 68%. "En dat met best grote fouten, wat helemaal m'n eigen schuld was", vertelt Van der Velden lachend.

Guadeloupe-Beau, die eerder dit jaar in de Hoe gaat het met..-rubriek verscheen, won op vijfjarige leeftijd brons op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden. Na een succesvolle periode in de jonge paarden-rubrieken, trainde Van der Velden de merrie achter de schermen rustig verder. “Ik betrap mezelf er op dat ik met Guadeloupe de lat hoog heb liggen en ik bleef het starten wat uitstellen. Toen Frenk (Jespers, red.) tegen me zei: ‘Wordt het niet eens tijd de ring in te rijden? Meer klaar wordt ze er niet voor hoor’, heb ik me toch maar bijgeschreven voor Houten.”

Verrast

“Ook al was Guadeloupe acht maanden niet meer mee van huis geweest, ik ga namelijk ook nergens naartoe om met haar te trainen, hoef ik me er totaal geen zorgen over te maken dat ze het spannend zal vinden. Ik kan daar voor 100% op vertrouwen. Ik was er wel een beetje door verrast dat, toen ik de ring in reed, ze echt ‘aan’ ging. Ik kreeg een wow-gevoel en werd zelf wat afwachtend, waardoor er wat dikke fouten ontstonden. Zo stond ze niet stil met het halthouden voor het achterwaarts gaan – terwijl ze dat wel heel goed kan – en ging het achterwaarts met kleine stapjes. Daarnaast ging één serie fout.”

Lastig doseren

Maar die fouten kon Van der Velden ruimschoots compenseren met de goede onderdelen. “Ze kan echt alles. Alhoewel de wissels wel een dingetje zijn geweest”, voegt ze er lachend aan toe. “Dat was echt moeilijk om haar te leren. Ze werd er heel scherp op en het doseren was lastig. Als ik te groot in kwam, wel ze er te scherp op en als ik kleiner ik kwam, sprong ze niet om. Daar hebben we echt de tijd voor genomen en dat heeft z’n vruchten afgeworpen. Nu springt ze de wissels voor achten.”

Twee vingers in de neus

In de training is de amazone geleidelijk aan al aan de gang met het zwaardere werk. “Ze passageert echt gruwelijk en doet dat met twee vingers in de neus. Ze treedt ook al mooi aan voor de piaffe, maar de overgangen daartussen zijn vanzelfsprekend nog wat lastig. Daar moet ze echt nog wat kracht in krijgen en ouder voor worden. Je moet haar wat dat betreft ook eerder wat tegen haarzelf in bescherming nemen, bij zo’n goed paard wil het namelijk wel eens te snel gaan. Ze begint nu wel echt meer body te krijgen. Ze is lang echt een ranke merrie geweest.”

Vaker de ring in

Nu Van der Velden de vuurdoop heeft gehad, is het plan om vaker de ring in te rijden. “Ik wil het altijd heel goed hebben bij Guadeloupe, maar ik merk dat we nu kilometers moeten gaan maken. Ze is er klaar voor, dus nu is de tijd. Ik kijk er in ieder geval naar uit. De toekomst ziet er, zoals het nu lijkt, heel hoopvol uit”, besluit ze lachend.

Twee prijzen voor De Geer

In de eerste proef van het ZZ-Zwaar mocht Jet de Geer twee prijzen in ontvangst nemen. Ze reed Babette (v. Krack C) in deze proef met 67,29% naar de tweede plaats. Haar landenproef bij de young riders, welke in handicap werd verreden, leverde met 65,81% de derde plaats op. In de tweede ZZ-Zwaar-proef kwam één van de vijf deelnemers met een voldoende score de ring uit. Jolanda Harkema-Peters stuurde Caruso (v. Valdez) naar 62,29%.

Van Ommen op dreef

In de gecombineerde Prix St. Georges/Intermédiaire I kaapte Philip van Ommen twee prijzen weg. Met Double D (v. Lord Leatherdale) behaalde bij 68,97%, wat hem de overwinning opleverde. Zijn andere troef Flirt (v. Sorento) bracht Van Ommen met 64,41% de derde prijs. Tessa Fleskens nestelde zich daar met Unique D (v. Gribaldi) tussenin. Har Inter I was goed voor 66,03%.

Uitslag.

Bron: Horses.nl