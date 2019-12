Overtuigend debuut voor Stephanie Kooijman met President’s Chagall D&R

Stephanie Kooijman verscheen op de Subtopwedstrijd in Den Hoorn zondag onaangekondigd in de ring met KWPN-hengst President's Chagall D&R (Jazz x De Niro) en gaf direct haar visitekaartje af . Het kersverse duo stond niet op de startlijst, maar Kooijman schreef de hengst last minute nog bij. De twee, die nog geen maand een combinatie vormen kregen 68,162% voor hun debuut en wonnen daarmee unaniem de rubriek.

“Ik ben super tevreden over hoe het vandaag ging”, steekt Stephanie Kooijman van wal over haar debuut met de twaalfjarige voshengst. “Hij is super opgeleid door Patrick van der Meer en het was eigenlijk opstappen en wegrijden.”

Even helpen

Dat Kooijman Chagall is gaan rijden is eigenlijk toevallig tot stand gekomen toen Carolyn Kooiman haar vroeg om even bij te springen omdat een van haar amazones van een paard was gevallen. “Ik ben toen even gaan helpen, maar het klikte zo goed dat we eigenlijk allebei al snel het gevoel hadden dat we misschien wel voor een langere periode samen kunnen werken”, vertelt Kooijman verder. “En omdat we het ook allebei leuk vinden om op wedstrijd te gaan, heb ik Chagall voor deze wedstrijd ingeschreven.”

Afstemmingsdingetjes

“We hebben het even een beetje stil gehouden omdat ik graag eerst even wilde kijken waar we staan”, vervolgt de amazone. “Thuis gaat het heel fijn, maar ik rijd hem nog geen maand en heb er ook echt niet iedere dag op gezeten, dus in de proef is dat toch nog even afwachten. Op wat afstemmingsdingetjes na ging het eigenlijk heel erg goed en ik ben dan ook heel erg tevreden met ons debuut.”

Mooie kans

Nu het debuut gemaakt is, is de weg voor Kooiman vrij om ook richting de Grand Prix te gaan werken met de Jazz-zoon, die eerder ook met Patrick van der Meer op het hoogste niveau liep. “Hij is natuurlijk wel te koop, maar het is niet zo dat hij morgen weg moet, dus zo lang hij er is, willen we wel ook gaan kijken of we internationaal kunnen starten en verder te werken naar de Zware Tour”, vertelt Kooiman, die naast Chagall ook nog een paar andere paarden van President Stables rijdt. “Omdat ik voor mezelf werk is het echt niet altijd makkelijk om de goede paarden aan te kunnen houden en daarom is dit voor mij echt een hele mooie kans.”

Begeleiding

Voor begeleiding in de training kan Kooijman met Chagall rekenen op Patrick van der Meer, die de hengst natuurlijk ontzettend goed kent en als hij even geen tijd heeft staat Marije de Lange voor de amazone klaar. “Patrick was zelf natuurlijk in Frankfurt nu, dus die had ook de afgelopen dagen geen tijd, maar Marije heeft me super geholpen. Zij was ook mee vandaag op wedstrijd en het is echt fijn om zo’n team om je heen te hebben.”

Met kop en schouders

Kooijman stak er met kop en schouders bovenuit in de Prix St. Georges en scoorde bij een van de twee juryleden al ruim boven de 71%. Met de totaalscore van 68,162% stond het nieuw gevormde duo meer dan zes procent los van Yvette Roelofs, die tweede werd met Easter (v. Rhodium) met 61,912%. Roelofs werd op de voet gevolgd door Jenneke Overduin met Charmingmood (v. Winningmood).

Geen topscores

Behalve Danielle Heijkoop, die met Damirez (v. Sandro Hit) met een score van maar liefst 69,85% voor haar Inter II-proef de gecombineerde Zware Tour-rubriek won, werden er geen topscores gereden in de andere Lichte en Zware Tour-proeven. De enige winstpunt in de Inter I was voor Mariëtte Kunz met Allright (v. Jazz).

ZZ-Zwaar

In de eerste proef ZZ-Zwaar bestond de top drie uit Nicolien De Haas met Fairplay E (v. San Remo), die 64,86% kreeg van de jury, Cindy Soffers – Janssen met Harousse (v. Chagall D&R), die 62% kreeg en Jesper van Heijst met Fearless (v. Painted Black) met 61,29%. In de tweede proef scoorde alleen Van Heijst boven de zestig procent. Hij won de rubriek met 60,86%.

Uitslag

Bron: Horses.nl