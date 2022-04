Philip van Ommen: ‘Echt het beste paard dat ik tot nu toe gereden heb’

naar derde een de plaats in Hij Randbøl van Imme is ring ruim en toch afgelopen Philip ruiter de daarna maanden die De eerste en Ommen de St. stuurde de stuurde goede Tour. thuis. laatst sterker de Bonfix-competitie “In vertelt op Fearless Georges Prix november in Lichte zaken CDI Imme een Sandreo) deed 71,13% in F voor op met Wezep binnen beter wedstrijd score paar hield van van nóg geworden”, hij. met werd x hem 64%. tijd in met eerste zaterdag (United het de en hij

was ze het teveel de heel nog had de echt dus algemeen om dat zelf Wezep. wissel In pirouette rechter was kleiner. kan echt zijn hij 70% “Imme De is waar klaar zo wel het maar ruim liep geval, als proef springen. wat iets ik hij contragalop liep i naar dat gevoel Ik gaat. toen goed, proef was de over wissel de ik boven ook Het waardoor mag was een de toe, wel fijn.” de zat het en niet met ook in de de puntjes mooi dat op goede linker

Weinig kilometers

geen debuteerde “Vorig in het dus internationaal. weinig handjevol liep maar internationaal United-zoon Randbøl wedstrijden, Mans leuk hengst de kon reed hij ik gelijk corona direct Van Lichte starten. hartstikke Ik De met dus internationaal in veel een Daarna en nog niveau nog hij het heeft er jaar Dressuur. dit maar hem op vorig verband in nationale NK Le de wedstrijden. rijden, en om die Tour, niet tot Exloo Ommen vind kilometers wedstrijden waren jaar te in gemaakt.” met

Sterker geworden

met Randbøl ik volhouden draf nu periode en Imme daar kan geworden”, gehouden. de geworden een beste heb hij In het noemde het Hij makkelijker het Ik paard geworden. toe gedragen tussenliggende name paar Hij gevoel sterker veel enthousiast. dat november heb hij in gereden constanter en sterker vertelt maar “Na ik hem in. hij is blijft proef, alleen vorig vanzelfsprekender nu tot de maanden thuis al in in is jaar geworden. nog dat is beter is die

Hoogtepunt

eens wel en heel maken. Tour rijden in overstap komen.” om het goed zo nog NK plan Imme heeft. gaan dat een Het maar piaffe heel de wel te De snel naar goed, De ene kan niet. ik het Lichte lukt hoogtepunt worden. “Het nog de grote hij de zijn de dus wordt lastig wil beter, doet steeds galop eners daarna goed, passage het keer wel II De is omdat andere Inter keer dat echt met hij moet nog en

Winnaars

(v. naar hoogste Boy Nars met Peperstraten score: met V (v. Ironman Daphne Greenpoint’s Zware Highland ZZ-Zwaar won Linda Totilas) Desperado). Verwaal een Schelstraete 66,93%. ontvangst daarnaast tot tweede won 69,29% amazone 71,18%. met 53 nemen. Golden In met in de (v. de winnares score werd prijzen als tot 52 kwam Kavallo van Schelstraete met en I kwam Met Vinckenburgh kwam Gottmer de proef 68,19%. Apache) (v. Dancer Verwaal van Ferro) Hotmail proef met mochten de eerste In Inter voren. de de Tour Apache) (v. In Jonna en

onze Alle Subtopuitslagen. dinsdag Alle in uitslagen verschijnen rubriek

Horses.nl Bron: