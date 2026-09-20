PSG-winst voor Lynne van Erp en Montrachet: ‘Hij is echt een wereldpaard’

Lynne van Erp en Montrachet (Toto Jr. x Tuschinski) schreven afgelopen zaterdag op de Subtopwedstrijd in Veghel de Prix St. Georges op hun naam. Met een score van bijna 69% bleef het duo de concurrentie voor. Van Erp, dochter van fokker en hengstenhouder Adri van Erp, noemt de thuisgefokte ruin een wereldpaard en hoopt met hem internationaal succes te boeken bij de young riders.
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Bron: Horses.nl
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