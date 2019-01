Rachelle Seijbel koningin van Zeeuws onderonsje: ‘Gelukkig heb ik me laten overhalen’

Op de Zeeuwse regiokampioenschappen in Nieuw- en Sint Joosland was ook plek voor Subtopcombinaties. Daarin was Rachelle Seijbel de absolute koningin. Zij reed Sambucco (v. Stedinger) met 64,571% naar de overwinning in de klassieke proef en in het kürdebuut noteerden ze de hoogste score van 70,688%. Met een gemiddelde van 67,629% was het duo de overtuigende kampioen.

“De proef ging eigenlijk wel goed alleen in de tweede serie hadden we een misser”, vertelt Rachelle Seijbel die vandaag haar tweede wedstrijd in het ZZ-Zwaar reed. “Verder schrok Sambucco een keer in de hoek en daardoor was de overgang van galop naar draf bij C veel te laat. Maar de verdere drafonderdelen gingen heel goed en ik ben vooral heel blij met het compliment van de jury over de mooie aanleuning.”

Beetje improviseren

Seijbel had nog nooit eerder een kür op muziek gereden en was dat vandaag eigenlijk ook niet van plan. De amazone, die werkt in de winkel van De Kroo, liet zich overhalen door Vincent Bol. “Doe het nu maar gewoon, zei Vincent. Gelukkig heb ik me laten overhalen en daarvoor ben ik hem heel dankbaar!”, vervolgt Seijbel lachend. Vooraf had ze de muziek geluisterd maar de geleende kür niet kunnen doorrijden. “Het was een beetje improviseren. Maar alle onderdelen zaten er in en we waren op tijd klaar.”

Half jaar langs de kant

De titel is een mooie opsteker voor Seijbel die door een blessure van haar Sambucco ruim een half jaar langs de kant stond. “Sambucco kan soms een beetje chaotisch zijn en raakte bij het afladen van de trailer geblesseerd. De verwachting was dat ik hem na twee maanden weer kon oppakken maar tussendoor brak hij een keer los, ontsnapte uit de wei en zo zijn we zeker een half jaar bezig geweest. Dat was een flinke tegenvaller”, blikt Seijbel terug.

Hoe moeilijker, hoe leuker

Na die tegenslag vierde het het duo eind vorig jaar hun terugkeer in de ring met een geslaagd debuut in het ZZ-Zwaar. “Sambucco is behoorlijk kijkerig maar hoe moeilijker het werk wordt, hoe leuker hij het vindt. Het is een paard dat heel graag wil werken. De wissels zijn nog wel een aandachtspuntje: over de benen zijn ze goed maar hij springt ze met een veel te hoog kruis. Dat moet echt nog meer gesloten”, aldus de kersverse kampioene die de Stedinger-zoon als driejarige kocht en destijds begon in L2.

Zilver voor Verschueren

Petra Verschueren – Tollenaar reed haar Golden Girl (v. Uphill) naar 63,688% in de klassieke proef. In de kür kwam het resultaat uit op 67,688%. Met een gemiddelde score van 65,522% kreeg het duo het zilver omgehangen. Anneke de Booij en Vigieny S (v. OO Seven) noteerden weliswaar de tweede kürscore van 68,188% maar met de 62,500% voor de klassieke proef kwam het gemiddelde uit op 65,344% en daarmee de derde plek in het kampioenschap.

