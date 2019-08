Remy Bastings en Hennessy tweemaal naar 69% bij ZZ-Zwaar-debuut

KWPN-hengst Hennessy (De Niro x Jazz) maakte onder het zadel van Remy Bastings op de Subtopwedstrijd in Someren zijn debuut in het ZZ-Zwaar. Beide proeven werden beloond met scores van 69% en dat was tweemaal genoeg voor de overwinning. Voor Bastings hield het succes daar niet mee op: met Eqador won hij met 72% de Prix St. Georges en met Ambassador (Rhodium x Flemmingh) won hij met 66% de Grand Prix.

In het winterseizoen startte Bastings de zevenjarige Hennessy in de KWPN Hengstencompetitie, maar hield hem daarna thuis om hem verder door te trainen richting de Subtop. “Zo voor de eerste keer ben ik erg tevreden over hem. Het waaide best hard, maar Hennessy bleef goed bij de les en op mij geconcentreerd. Het is een paard dat met heel veel gemak de oefeningen doorloopt en dat is in de proef niet anders. Natuurlijk kan het altijd beter en als ik kritisch ben mag hij bijvoorbeeld in de stukjes tussendoor nog wat mooier aan elkaar blijven.”

Fijne instelling

De ruiter heeft Hennessy, die bij zijn goedkeuring KWPN Verrichtingskampioen was, bijna twee jaar onder het zadel. “Op een gegeven moment werd over Hennessy gezegd dat hij lastig met rijden was, maar hij heeft juist een ontzettend fijne instelling. Het is een scherp en intelligent paard en als hij goed gereden wordt, doet hij alles voor je. Hij loopt dagelijks buiten in de paddock en ik kan hem gewoon in de buitenbak naast merries met veulens rijden. De oefeningen doet hij met twee vingers in z’n neus. Thuis rijd ik hem ook zo een Lichte Tour-proef door, maar omdat hij voor het eerst mee was, wilde ik toch graag ZZ-Zwaar rijden.”

Plannen

“In de training doet hij al een dribbeltje richting de piaffe, springt al een paar eners en kan al een mooi stuk passageren. Maar hij is zeven, dus hij heeft nog tijd nodig om volwassen en sterk te worden. Als hij nog een jaartje erbij heeft, zal hij nog stabieler zijn. Het plan is in ieder geval om hem nog een paar keer ZZ-Zwaar te starten en als hij stabiele scores loopt kan hij mee in de Lichte Tour. Mocht dat net zo goed gaan, is het natuurlijk leuk om hem internationaal mee te nemen.”

Volgende Grand Prix-paard?

In de Prix St. Georges behaalde Bastings de hoogste score van de dag: 72%. “Eqador was vandaag voor de tweede keer mee. Ik heb hem in oktober vorig jaar gekocht. Toen kon hij geen wissels springen, maar dat gaat nu juist hartstikke goed. Het is een paard met een goede instelling en hij wil geen fouten maken.” Bastings is er nog niet helemaal over uit hoe de toekomst er uit gaat zien. “Ik zou het heel leuk vinden als hij mijn volgende Grand Prix-paard kan worden. Hij heeft een hele goede piaffe. Ambassador is nu veertien en ik hoop dat die nog minstens vier jaar meeloopt, maar een opvolger hebben is ook wel fijn. Anderzijds, als er een goede koper komt: de schoorsteen moet ook roken.”

Net teveel

In de Grand Prix bracht de ruiter Ambassador aan start en won deze met 66%. “Niet mijn hoogste score tot dusver, maar dat was ook wel terecht. Ambassador wil in de proef zo af en toe wel eens wat achter mijn been kruipen en ik laat me dan wel eens verleiden om er net teveel aan te gaan rijden. Dat was vandaag ook het geval en dat is zonde, het beeld wordt daar net wat rommeliger en meer gespannen van. Maar hij kan echt machtige dingen doen.”

Stal vol goede paarden

Naast deze drie heeft Bastings thuis nog twaalf andere paarden in training. “Dat zijn een aantal jonge paarden, wat paarden van klanten die soms ook zelf komen rijden en natuurlijk mijn Subtop-paarden. Dit is zo een mooi aantal en ik heb nog nooit zoveel goede paarden te rijden gehad. Onder hen is een hele gave vierjarige, die ook door mag naar de halve finale van de Pavo Cup. Die heb ik samen met iemand in eigendom. De driejarigen die ik nu onder het zadel heb zijn allemaal van mijzelf.”

*Uitslag volgt*

Bron: Horses.nl