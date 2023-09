Renate van Uytert scoort finaleticket Roelofsen competitie Lichte Tour

Renate van Uytert had met haar hengsten In Style en Johnny Depp in eerdere competitiewedstrijden van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie al goede resultaten behaald en had nog een derde resultaat nodig om zich te kwalificeren voor de finale. Dat behaalde de amazone donderdag ruimschoots. In de zesde competitiewedstrijd, die verreden werd op Geldrop Hippique in Heeze, reed ze In Style naar de tweede plaats en Johnny Depp naar de vijfde plaats.

Renate van Uytert is blij met haar proeven, met In Style reed ze naar 70,539% en met Johnny Depp naar 69,804%. “Ze gingen beide echt goed. Ik had ik met beide paarden een paar foutjes en moet zelf nog beter foutloos gaan rijden. Met In Style had ik een fout in de serie en de laatste AC-lijn was niet zo mooi. Johnny sprong in de serie een paar eners, daar ben ik thuis in de training een beetje mee bezig. Maar ondanks dat gaf hij een heel fijn gevoel”, vertelt de amazone die in Heeze weer haar eerste indoorwedstrijd reed. “Het was een hele mooie wedstrijd, de baan was prachtig aangekleed, er was publiek en goede concurrentie. Ik vind dit sowieso een hele leuke competitie met voorrondes op mooie locaties en grote rubrieken.”

Heel cool

De amazone uit Heerewaarden mag zich nu op gaan maken voor de finale op Indoor Friesland. “Heel cool dat het gelukt is om een plek voor finale te halen. Ik heb vorig jaar ook op Indoor Friesland gereden, dat was super leuk en een heel mooi concours. Het plan is om met In Style de finale van de competitie te rijden en ik hoop dat ik met Johnny een startplek krijg voor de internationale Lichte Tour.”

Overwinning voor Dinja van Liere

De overwinning in de Prix St. Georges ging naar Dinja van Liere. Haar debuut met de hengst Vaderland werd beloond met 73,235%. Daarachter Renate van Uytert en In Style met 70,539%. De derde combinatie die boven de 70% scoorde was KNHS Talententeamlid Thalia Rockx met Koko JR de La Fazenda met 70,392%.

Lees hier meer over het debuut van Van Liere en Vaderland:

Grand Prix en U25

In de Grand Prix deed de top drie weinig voor elkaar onder. Uiteindelijk ging de zege naar Saskia van Es. Zij reed Italo naar 68,949%. Jeanine Nieuwenhuis mocht zowel de tweede als de derde prijs in ontvangst nemen. Haar proef met Jack Black Ww was goed voor 68,587% en met Galliano reed Nieuwenhuis naar 68,551%.

In de U25 zette Kim Noordijk de hoogste score neer. Zij noteerde met Joep 69,188%. Quinty Vossers met Hummer en Milou Dees met Francesco behaalden exact dezelfde score van 68,291%. Na toepassing van de ex aequo-regeling ging de tweede prijs naar Vossers en de derde prijs naar Dees.

Roelofsen competitie

De KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse dressuursport voor senioren (Zware- en Lichte Tour) en U25 te stimuleren. De serie bestaat uit een reeks competitiewedstrijden en wordt afgesloten met een finale.



Deze wedstrijd in Heeze was de laatste selectiemogelijkheid voor deelname aan de finale van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie. De finale wordt op 20 oktober tijdens Indoor Friesland in Leeuwarden verreden. Dan rijden de zes gekwalificeerde

combinaties (in elke categorie) de kür op muziek. Binnenkort maken we bekend welke combinaties zich gekwalificeerd hebben voor de finale.

Uitslag KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie, Heeze

Grand Prix:

1 Saskia van Es (Heerlen), Italo (v. Fürstenball) 68,949%

2 Jeanine Nieuwenhuis (Serooskerke), Jack Black Ww (v. Hofrat) 68,587%

3 Jeanine Nieuwenhuis (Serooskerke), Galliano (v. Johnson) 68,551%

U25:

1 Kim Noordijk (Galder), Joep (v. Desperado) 69,188%

2 Quinty Vossers (Doetinchem), Hummer (v. Charmeur) 68,291%

3 Milou Dees (Berkenwoude), Francesco (v. Florencio) 68,291%

Prix St. Georges:

1 Dinja van Liere (Uden), Vaderland (v. Vitalis) 73,235%

2 Renate van Uytert-van Vliet (Heerewaarden), In Style (v. Eye Catcher) 70,539%

2 Thalia Rockx (Roosendaal), Koko JR de La Fazenda (v. Toto JR.) 70,392%

Bron: KNHS