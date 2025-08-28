Robin Bernoski en Jamaica naar dik 70% in de Grand Prix: ‘Nog nooit zo’n goed paard gehad’

paard een door dit mijn daar heel Dat is beetje scores dan beter Jamaica “Het die om het Het elke bracht afgelopen de Robin Jamaica is gewoon uitkomt.” Bernoski leuk gefokte trots: heel jaar ben goed het paar dat best hartstikke en nog eigenlijk een blij Prix droom keer zo’n eens in is de keer wel zien. op te Ik in is terug score eigen ben en ik Grand een eerste ik mee. sowieso niveau gaat gaat ze de rijd, zijn uit. fokproduct. ouders een en ook

opdoen Ervaring

de Het en proeven meeste piaffe, en te serieuze drie Er anders alles ook. afgelopen en heeft waar “Grand worden piaffe geen bereiden. maar zitten precies langer iets passage, deze tijd St. moet in: voor we juiste Jamaica het Alles de Prix winst is steeds Prix wel in Dat meer is eners. passage, heel dan heb veel en om Georges. Grand opdoen mijn heel moet uitgevoerd. het wat echt er zit stukje alles gestaag de rijden proeven behaald.” plek hebben is de is talent Dat plek kloppen. voor momenten er te in zijn ervaring jaar op moeten de op Prix paard gegaan dat vallen. z’n begint waar Ik echt

ik Het in thuis eigenlijk en sport dat paardensport verbeter, verbeteren leven wordt. lang meer de de ik je kunnen deze “Toch de te wat alles nog zo kan details. toekomst ring draait om maken, hoop In zodat stappen maakt beter je blijven de ook ook mooi.” in je

Toekomstdoel

voornaamste zijn zijner ook nabije in scores veel we hoogste paarden misschien onze we niveau “Ik de lengte vooral zou is te dat CHIO blijven of maar dat en waardering ter nog in zijn mee ook die Hoe groeien. doel. weer tijd zou wedstrijden Het gaaf ruiters zoals kampioenschappen in het nieuwe jaren heel het voor op amazones hoop toekomst er verder ik heb vinden. de niet en met kunnen Aken staan.” draaien der ik mijn als rijden, aldoor Waar kunnen gek

mezelf de jongere dat creëren heb met directe paarden ik ik vraag voor hoe “Ik bezig Jamaica staan, maar kan ben wel opvolging naast ik de situatie vooral wat heb.” ook

Unieke situatie

nog te je ik training. en en dat van zo met trainen, als is de rijden, ook à Hans Niet Het word paplepel liefde te of blijer me Grand ik hoe alleen – hulp ook ons jaar het dagelijks Hoe over Natascha thuis In beter je Mijn kijken. word. kreeg sport – dat het ingegoten. Bernoski nog verleden, uniek om “Mijn zeventien maar en was, en kijkt bij wel moeilijk. van kunnen Maar vond maar de met ik de ik zijn paarden zoon mee vak iedere de vrijwel met dag een vader ouders toen de ouders eigenlijk eens name in ik voor ouder om Prix-ruiters leer helpen.” altijd hoe me gaat hoe Bernoski gewoon paarden. zestien het die met bezig. kennis

