Robin Dicker sluit Children-debuut met Happy Feet winnend af

Robin Dicker zette gisteren haar Children-debuut met Happy Feet (v. Tuschinski) om in twee overwinningen. Op het subtop meet- en beoordelingsmoment voor ruiters tot 27 jaar in Werkendam scoorde de amazone met de voormalige Europees kampioen in de team- en individuele proef 73% en 73,5%.

Eind december werd bekend dat Dicker de nieuwe amazone van de KWPN’er werd. Happy Feet vormde daarvoor een combinatie met Kebie Raaijmakers.

Enorme staat van dienst

Happy Feet heeft een enorme staat van dienst. De E-pony presteerde onder meerdere amazones in de nationale en internationale sport. Ook nam hij aan vier EK’s deel. In 2017 pakte hij bij het Europees kampioenschap in Roosendaal met Sanne Buijs de individuele gouden medaille bij de Children. De combinatie droeg ook bij aan het teamgoud. Het jaar daarop was Buijs met Hapy Feet weer succesvol op het EK in Fontainebleau. De combinatie hielp het Nederlandse team aan de zilveren medaille en won individueel goud. In 2019 reed Senna Evers met Happy Feet de ring binnen op het EK in San Giovanni in Marignano. Vorig jaar vielen Kebie Raaijmakers en Happy Feet net buiten het podium in de individuele proef, maar kregen wel het teamzilver omgehangen.

Bron: Horses.nl