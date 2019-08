Robin van Lierop naar ruim 70% in Grand Prix Spécial

Op de tweede dag van de Subtop-driedaagse in Houten reed Robin van Lierop de sympathieke Cupido (Rhodium x San Remo) naar 70,10% in de Grand Prix Spécial. Dat leverde hem, na een vierde plaats in de Grand Prix een dag eerder, de overwinning op. In het ZZ-Zwaar was Corinda Luttjeboer wederom de beste met Endyrava (Lord Leatherdale x Monaco) en Dominique Filion kwam met Frida K (Fidertanz x Sandro Hit) als winnares van de Intermédiaire I naar voren.

“Gisteren begonnen we sterk aan onze Grand Prix. Super draven en piaffe en passage. Echter in de staptour en in de galoptour kreeg ik voor het eerst onderweg een soort van hitteaanval. Ik dacht even dat ik moest stoppen. Cupido voelde aan dat de piloot niet meer ‘in charge’ was en kent inmiddels de proef uit zijn hoofd. Zijn automatische piloot zorgde ervoor dat ik toch door kon”, schrijft Van Lierop op Facebook. Desondanks slaagde hij er in de vierde plaats te bemachtigen met 67,6%. In de Grand Prix Spécial was Van Lierop beter bij de les en stuurde de ruin fraai door de ring. Morgen komt het duo aan start in de kür.

Zware Tour

De top drie van de met de U25 Grand Prix gecombineerde Spécial werd compleet gemaakt door Kirsten Teeuwen en Mark van de Donk. Met Vivaldi GW (v. Jazz) won Van de Donk gisteren nog de Grand Prix, maar moest nu met 66,86% genoegen nemen met de derde prijs. Teeuwen stuurde Camorkus (v. Contango) naar 67,61% en nestelde zich daarmee tussen Van Lierop en Van de Donk.

ZZ-Zwaar

Op dinsdag was Corinde Luttjeboer in het ZZ-Zwaar de beste met 68,7%. Op de tweede dag deed ze daar met 68,64% in de met het ZZ-Licht gecombineerde rubriek nauwelijks voor onder. “Ik ben gewoon echt heel trots. Helaas wat slordige dingen – bijna verkeerd door een voorbereiding – dus op naar morgen de kür. Dan de amazone ’t koppie er nóg meer bij”, aldus de amazone op Facebook. De tweede prijs in deze klasse ging naar ZZ-Licht-amazone Denise van der Hoeft met Flower-Power (v. Adamo M), die met 64,00% net voorbleef op Linda Verwaal en Ghio (v. Fürst Romancier).

Filion aan kop in Lichte Tour

Met 72,50% was Dominique Filion de winnares van de Inter I. Ze bleef met Fira K bijna twee procent voor op Engie Kwakkel-Wallace en Eyecatcher (v. Uphill). In de Prix St. Georges op dinsdag waren de rollen nog omgedraaid: toen won Kwakkel en mocht Filion de derde prijs in ontvangst nemen. De top drie nu werd compleet gemaakt door Geert Hofland en Blaze (v. United).

Bron: Horses.nl