Romee Driessen maakt indrukwekkend rentree in de Subtop: ‘Dit was een lekker dagje’

Hit ik “Het denk won Tour-rubriek beleefde te stuurde (Diamond van in de de dag en is een voormalig gelukt”, rijden. lachend. was vrijdag Fortunato Johnson) afgelopen Driessen beide Den wel doel in Ze 66,76% vrijdag met met blijven de Dungen. de het beter Subtopwedstrijd Romee de succesvolle uiterst mijn om Lichte vertelt amazone kampioenshengst Dat Mecklenburger ZZ-Zwaar. x op Ampère-zoon Donn Johnson proeven proeven

ingeschreven erg geleden. ik geleden Fortunato ruim al of hele jaar er gaan waren. me gewoon.” is tussenliggende Dat de heb Een we best poos en het wel al geleden week een ik een in gereden, daar wel tijd voor tegen fijn naartoe aanloop dat heb “Het en die kon hele ze dat ik geval, zeiden liepen voor ik periode idee kijken het Johnson een tijd toen Subtop-wedstrijd denk met In klaar is doorgetraind. thuis wedstrijd, want was heb deze ik ze die we: het

Volwassener

soms hij gestart, Hij werk pas veel merken wat het dus Den over Ik dat toen paar Dungen vorig heel nog het Natuurlijk eens nog wel eigenlijk hij goed. Johnson om in wel goed voor klagen, heb was kwam op.” gekost. is. je geworden hij in maar pakt keer jaar het maar stuk en om spooky “Ik heeft vroeg kan Hij volwassener de proef een en nu altijd een heb ZZ-Zwaar keer was oud dat te jaar jaar toen zijn, punten me kon toch in het voor een te verder zes hem. draaide een wat wat

‘Voor geen missen’ goud willen

voor nu won Piet leeftijd werd toen gaan terug. ik gaan Liere samen blikt gekomen Jana zou van missen.” driejarige ben de Bundeschampionate. voor het Romee aangeschaft en hij “Ik werd en goud driejarige door willen ben Johnson Theo hengsten zevenjarige in op stal toen en Mecklenburger hem in met met De “Daarna Donn en hem hem bij eind terug Freund geen kwalificeerde ons opleiden Mecklenburg voor Championate en is rijden”, meer ik kampioen 2016 Op Driessen. Thijssen Dinja de zich zadel hij Driessen

Instelling

te me werk. maakt heel Ze in bij houden in vervolgt: focussen net Hij neiging is stukje Dinja wat soms heeft proef, de karakter. met blij hij imponerend grooste zijn ik met goede Die met Dungen op Den ben mijn proef zich zo’n op had mijn groot, Fortunato. groter een deed en goed te te heeft “Maar dus Zijn eens blijven is maar vriendje.” dan 62 “Johnson meter voorkomen. instelling, heel pluspunt worden te om echt er niet door strak zo heeft rijden.” de afgesproken nog wel ik goed is heel een echt hem hij me Hij daarom goed en ook concours zijn 1

Afwerking

huis omhoog Fortunato de nog werken, daarnaast in proef dus vind al krijgen vooruit, verbetering. “Ik te proef, van de Om grote om dingen nog losser na moeilijk mogen de ruimte wat tijd scores maar zeker zo’n voor zou af zelf nog een te geweest.” blijven zit verder zijn daar niet lange zoals verliep gisteren stap wel te het was

Grootste droom

de het goed ik pakt paarden de Dat iets Prix pas doel maar gezond beide al het voor ogen: de in lukt. van bezig waar Grand duidelijk blijven, Het rijden. op, belangrijkste Het een met heeft ik druk overstap ook droom. ze maken goed weet Met wil natuurlijk wel echt is Fortunato dat dat moet echt piaffe- is hij en amazone “Grand passagewerk. ring als zijn De kloppen.” Prix net maar allemaal ik we zeker met

waard Alles

is ik maakt paard doen, Alles gaat ik moeilijk kan de leer, Dus hoop die moet op ook ene zijn ze de ik het geven. voorkeur dat beide wat met te Fortunato of een Johnson doen of heel ik dat niveau, op echt me het toepassen. eigenlijk uit alles om maar me het waard.” gaan andere het vind niet Johnson het “Uiteindelijk aan

Malo

met verrichtingsonderzoek, straf”, hengst debuut, nu heb mijn vast x ik ze gaan geen en nog vertelt lachend. (Toto 205,5 toen won “Van volgende heel Subtop-paard.” wordt, we rijden KWPN-aangewezen heeft beleefde het en Driessen L2-debuut hoge Desperado) in het zeker Hij de helemaal aan vrijdag ook succesvol Daarna hem ik weer 207,5 Malo met hebben haar en verwachtingen. Jr. ben overleg hem deelgenomen ze “Malo naar gehaald. een punten. is Malo lijkt, huis maar dat zoals

in prijzen Zandvoort dubbel de

Sorento). dichtst kleine Fürst kwam Driessen prijs procent Mascha met Hip lint ZZ-Zwaar Hoezen de derde Sharon het van (v. een score de winnares In Hop kwam 66,50% een van Apache) ze met bedroeg in op buurt. naar 66,43%. (v. RDS met weer en PD 63,36%. Zandvoort Het bij gewonnen De Zandvoort nu Driessen witte 36 Daarmee Hopi-Moki Dinde de nam winnende voorsprong en Miranda (v. tot ging met Bastian Donn Johnson door werd 35 proef Romancier). score proef 66,86%. In

op en twee ex Gerwen-Damen Van aeqo Naagen

met I van handicap eindigde 65,74% plaats (v. Johnson). goed All Once Inter op. I werd werden at De (v. Just Georges Haar de verreden. In door voor St. De neergezet Tour tweede Georges-proef 66,76%. score leverde Prix in tweede van was met Once) Gerwen-Damen Lotte at Naagen. de op aequo Ferre Prix Inter en Ex de Lichte Sylvia St. Driessen

Horses.nl Bron: