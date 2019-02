Romee Driessen: ‘Nog even studeren op de pirouettes’

Op de Subtopwedstrijd in Emmen schreef Romee Driessen de met de Intermédiaire I gecombineerde Prix St. Georges met een percentage van 64,04% op haar naam. Ze zadelde de Ampère-zoon Fortunato, waarmee ze voor de tweede keer in deze klasse van start ging. Shannon Holmes mocht de tweede prijs in ontvangst nemen voor haar proef met Cabochon-zoon Pays Bas NL.

“Een tijdje geleden heb ik Fortunato voor de eerste keer in de Prix St. Georges gestart, maar dat ging nog niet helemaal zoals ik wilde”, begint Romee Driessen al lachend aan haar verhaal. “Hij vond de baan daar toen erg spannend, waardoor we onder andere heel veel spanning in de stap kregen. Het doel voor vandaag was dan ook om hem rustig door de proef te rijden.”

Goede series

Samen met haar instructrice Dinja van Liere ging de amazone hard aan de slag in aanloop naar deze wedstrijd. “Ik wilde Fortunato graag los kunnen houden in de ring en de training heeft zijn vruchten gelukkig afgeworpen. De series lukten vooral ontzettend mooi en zorgden voor wat achten op mijn protocol, evenals de appuyementen. Maar met de pirouettes en keertwendingen moet ik nog wel even aan de slag”, bekend ze.

Lastige pirouettes

“De keertwendingen ben ik zelf niet zo’n ster in en in het stapgedeelte raakt hij sowieso wel iets gespannen. De pirouettes laat ik zelf ook punten liggen. Ik vind het lastig om ze goed voor te bereiden en dat vast te houden in de pirouette zelf, je hebt hem al snel te groot of juist te snel gedraaid. Daarnaast kan Fortunato nog meer gedragen blijven in het drafgedeelte. Hoewel er nog veel te verbeteren is, waren de juryleden positief en ze zaten ook heel mooi op één lijn.”

Punten weggooien

Driessen hoeft zich de komende tijd nog niet te vervelen. “In Emmen reed ik een volte te groot in de draf en dat levert je dan terecht een vijf op. Zoiets is zonde, je gooit dan gewoon punten weg.” Ze vervolgt: “Ik hoop dat Fortunato nog lang bij me kan blijven en we in de toekomst hogere scores gaan rijden. De overstap naar de Lichte Tour is me in ieder geval goed bevallen. De proef zit wat logischer in elkaar dan de ZZ-Zwaar-proeven en de proef is fijn om te rijden.”

Identieke top drie

In het ZZ-Zwaar kwam Marco Boavista twee keer als winnaar naar voren. Met Davidoff (v. Hotline) scoorde hij 65,36% en 62,93% en verwees Veronique Roerink met de Apache-zoon Glen Moray daarmee in beide proeven naar de tweede plaats. Maud de Bruijn maakte in beide gevallen de top drie compleet met de Contango-zoon Don Tango B.

Zware Tour en jeugd

In de met de Intermédiaire A gecombineerde Grand Prix kwam er slechts één amazone met een voldoende score de ring uit: Marjan Hooge met de Jazz-dochter Eskara de Jeu. Bij de jeugd mochten junioren-amazones Charlotte Wensing en Brandy Bos beide een oranje lint in ontvangst nemen.

Bron: Horses.nl