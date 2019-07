Romy Kat naar ruim 66% in tweede ZZ-Zwaar: ‘Ze heeft nog zes versnellingen over’

Op de Subtopwedstrijd in Velsen-Zuid werd de hoogste score in het ZZ-Zwaar gerealiseerd door Romy Kat en haar getalenteerde Jazz-dochter Primeval Ginger. Waar ze in de eerste proef nog genoegen moest nemen met 61,00%, deed ze daar in de tweede proef met 66,50% meer dan één schepje bovenop. Volgens de amazone zit er nog veel meer toekomstmuziek in de merrie.

“We hebben Ginger toen ze zes jaar oud was gekocht in de Equine Eliteveiling. Ze sprak me direct aan met haar lieve uitstraling. Het is in omgang een onwijs fijn paard en daarnaast leert ze gemakkelijk en snel”, steekt Romy Kats enthousiast van wal.

ZZ-Licht

De amazone begon met de merrie in het ZZ-Licht. “Ginger had al in het Z2 gelopen, maar ik vind zelf de ZZ-Licht proeven een stuk fijner om te rijden. Vorig jaar werden we in Zuid-Holland regiokampioen in die klasse en begonnen daarna met een derde plaats op de eerste dag van het Nederlands kampioenschap. Ze was toen pas zeven en was echt wat moe in de kür, waardoor we uiteindelijk wat plaatsen in het klassement gezakt zijn.”

Echte Jazz

Dit jaar volgde de overstap naar het ZZ-Zwaar. “Vandaag was mijn tweede start in deze klasse. Ginger is echt een Jazz, ze is heel sensibel en gevoelig en dat kwam in de eerste proef ook tot uiting. Je voelt het niet aankomen. In deze proef bereidde in mijn pirouette naar rechts heel mooi voor, maar in de pirouette klapte ze er opeens uit en hield die spanning ook vast in de contra daarna. M’n hulpen komen dan niet echt mooi door en is het een kwestie van wachten en geduld hebben.”

Fijn paard

In de tweede proef was die spanning veel minder. “Daar was ze veel relaxter en beter te rijden. Het is dan zo’n fijn paard, zeker de galoptour en wissels zijn erg goed.” Kats blikt nog terug op haar eerste start in het ZZ-Zwaar. “Dat was ook toevallig hier in Velsen-Zuid, maar toen tijdens de storm. Ik ben bewust wel van start gegaan. Ze vond het toen echt eng en dan merk je toch wel dat ze steun en vertrouwen bij je zoekt.”

Ambitie

”Dat zo’n paard vertrouwen zoekt en echt z’n best voor je doet is ook precies wat ik zo leuk vind aan rijden en waardoor ik zoveel ambitie heb. Ik kan daar echt van genieten en rijd ook altijd met een big smile de ring in. Als je zo wordt beloond voor de band die je samen opbouwt, dan is dat toch echt iets heel unieks. Ik hoop met Ginger tot de Zware Tour te komen. Als ik haar sensibiliteit voor me krijg, dan krijg ik heel veel zin in de toekomst. Als je een goed stuk hebt in de proef, dan heeft ze nog zes versnellingen over.”

Nog zes versnellingen

Kats leidde voor haar vader in het verleden meerdere paarden op tot het ZZ-Zwaar. “Daarna heb ik heel bewust een stap terug gedaan en ben ik aan een studie begonnen. De paarden doe ik er nu hobbymatig bij, maar mijn ambities zijn er nog altijd. Ik heb zelf een eigen accommodatie in Beverwijk, waar ik ook les geef. Het rijden vind ik geweldig, maar ook uit het lesgeven haal ik erg veel plezier!”

Prijzen

In de eerste proef van deze klasse ging de overwinning naar Miranda Pakvis en Fabene (v. Tango). Zij realiseerde een score van 63,36% en verwees Sabrina van Oostenrijk en Falero (v. Florencio I) daarmee naar plaats twee. In de tweede proef ging de tweede prijs naar Wijnanda van Brenk, die met Featherhands (v. Apache) uitkwam op 62,50%.

Uitslag volgt.

