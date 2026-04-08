Ruim 71% voor ZZ-Zwaar-debuut Kim Alting en Ozzy TN

Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Ozzy TN (v. Ibiza) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Savannah Pieters

Na twee wedstrijden in de KWPN Hengstencompetitie in de klasse Z van het afgelopen seizoen, waarin hij opviel met een constant en harmonieus beeld, heeft Ozzy TN (Asgard’s Ibiza x For Romance I) gisteren zijn Subtop-debuut gemaakt. Onder het zadel van Kim Alting liep de KWPN-goedgekeurde hengst in het ZZ-Zwaar overtuigend naar de overwinning met een score van ruim 71%.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
