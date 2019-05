Sabrina van der Goes: ‘Collin bleef ons verbazen’

De Subtopwedstrijd in Erica verliep afgelopen zaterdag uiterst succesvol voor Sabrina van der Goes en haar Collin d'Equisage (Sandreo x Wisconsin). De amazone won beide proeven in het ZZ-Zwaar met 63,71% en 61,29%. "Het was pas meer mijn tweede wedstrijd, dus ik had niet meer tevreden kunnen zijn!"

Vlak voor de kerstdagen viel Sabrina van der Goes op ongelukkige wijze van een paard. “Ik maakte een proefritje op een jong paard. Het paard schrok en vloog er vandoor en ik kwam ten val. Ik liep een breuk op en mijn ribben waren zwaar gekneusd”, blikt de amazone terug.

Goed herpakt

“Vorig weekend heb ik Collin weer voor het eerst de ring in gereden. Dat was wel weer even wennen. Gelukkig hebben we ons in Erica goed kunnen herpakken en ik heb hartstikke fijn gereden. Als je dan ook nog twee keer wint, ben je natuurlijk heel blij. We moeten beide nog wat meer op kracht komen, maar dat is een kwestie van kilometers maken.”

Blijft verbazen

Van der Goes kocht Collin d’Equisage op 2,5-jarige leeftijd. “We kochten hem eigenlijk met het plan om hem zadelmak te maken, door te rijden en vervolgens te verkopen. Maar hij verbaasde ons iedere keer weer met hoe hij zich ontwikkelde, dat hij gebleven is. Als er een keer een flink bod komt gaat hij wel weg, maar hij blijft ons nog steeds verbazen, dus we gaan lekker door.”

Children

De amazone kent de ruin inmiddels door en door. “Dat is het voordeel van een paard zelf opleiden”, vervolgt ze lachend. “Mijn oudste dochter van twaalf rijdt hem inmiddels in het B dressuur en misschien kan ze ermee richting de Children. Collin doet altijd goed z’n best en is hartstikke braaf, dus hij is daar wel het ideale paard voor.”

Eigen stal

Van der Goes is in het dagelijks leven druk met haar eigen stal. “Ik heb een dressuurstal in Hellendoorn. Ik heb drie paarden van mezelf die ik op jonge leeftijd heb aangekocht en dan verder opleid, maar ik heb ook wat paarden van eigenaren staan om door te rijden en voor de handel. Het is hartstikke druk, maar wel heel leuk. Mijn dochters van twaalf en tien rijden ook, dus het is bij ons allemaal paard en pony.”

ZZ-Zwaar

In de eerste proef van het ZZ-Zwaar ging het rode lint naar Anette Jauch en Belo (v. Quilo), die met 61,21% een fractie voorbleef op de 61,14% van Anouk Nuyen en Espresso (v. Sunny Boy). In de tweede proef mocht Nuyen met 60,43% de tweede prijs in ontvangst nemen. De top drie werd hier compleet gemaakt door Anouska Eitens en Gaunrebe (v. Blickpunkt).

Winst voor Van der Kolk

De Prix St. Georges kwam met 63,02% op naam van Willemijn van der Kolk en Bayin-Mah (v. Gribaldi). Gert Wiegand Brus kaapte met Four Seasons (v. Vivaldi) de tweede prijs weg en het witte lint was voor Michelle Weyl en Enzo D (v. Sorento). In de landenproef voor junioren reed Charlotte Wensing Flash (v. Fidermark) naar 62,42% en won hiermee de proef.

