Sam Groeneveld: ‘Het is mijn droom om internationaal te rijden’

Op de Subtopwedstrijd in Beesd was het vandaag één van de jongste deelnemers, die de meeste indruk maakte op de juryleden. De veertienjarige Sam Groeneveld won met haar No Guts No Glory (v. Wynton) niet alleen de Children-rubriek, ze zette met haar score van 74,1% ook de hoogste score van de dag neer. "Ik ben super trots", vertelt de amazone, die met deze punten ook haar eigen persoonlijk record een paar procent verbeterde, enthousiast.

Het was vandaag voor Groeneveld, die sinds negen maanden een combinatie vormt met No Guts No Glory, de derde keer dat ze bij de Children startte. “Ik had eerder al met mijn pony M2 gereden en ik ben met Guts gelijk in het M2 begonnen”, vertelt de amazone, die in juni haar Childrendebuut maakte met een score van 72,4%. “Het is allemaal best snel gegaan en ik vind het heel gaaf dat het zo goed gaat. We hebben inmiddels ook al heel ruim de punten om Z2 te mogen starten.”

Echte merrie

Hoewel de merrie volgens haar amazone een ‘echte’ merrie is, die ook behoorlijk hengstig kan zijn, is ze fijn te werken. “Ze kan goed bewegen in alle drie de gangen en ze is super lief met rijden”, vervolgt Groeneveld. “Ze heeft een hele fijne constante aanleuning en dat geeft een heel mooi beeld. Dat is ook een van haar sterke punten in de proef net als de middengangen, die kan ze ook goed en daar krijgen we ook altijd mooie punten voor.”

Huiswerk

“Voor het mooie moet ik zelf nog iets actiever rijden in de proef en kan zij nog iets meer gedragen gaan”, vervolgt de amazone, die in de training kan rekenen op de hulp van Marian Dorresteijn en haar tante, Debbie Bogerd. “Het is voor mij met Guts ook voor het eerst dat ik dit niveau rijd en dat is een beetje huiswerk voor de volgende keer.”

Nog meer succes

Behalve het mooie resultaat met haar eigen amazone vandaag boekte de merrie gisteren onder de tante van Groeneveld ook al succes op de Dressuurweek in Beesd. “Mijn tante helpt mij met rijden en zij rijdt haar ook af en toe en zij brengt haar sinds kort ook uit”, licht Groeneveld toe. “Zij heeft nu de punten voor het ZZ-Zwaar en gaat binnenkort Subtop rijden.”

Internationale ambities

Het was voor Groeneveld altijd al een droom om internationaal te kunnen rijden en met de scores, die ze met No Guts No Glory rijdt, lijkt die droom nu ook in vervulling te kunnen gaan. “Volgende maand ga ik met haar meedoen aan de K&U-wedstrijd in Velsen, want ik zou heel graag ook mee willen doen aan internationale wedstrijden en verder wil ik binnenkort Z2 gaan starten. In december wordt ik vijftien en dan wil ik junioren gaan starten”, blikt de amazone vooruit. “Ik zou nog wel de leeftijd hebben voor de pony’s, maar ik ben daar inmiddels een beetje te groot voor geworden. Ik heb nu nog een vijfjarige pony en die rijd ik nog even een beetje door, maar voor de wedstrijden ga ik verder met Guts.”

Pony’s

Behalve Groeneveld zette ook Isabella Karajkovic een hele mooie score neer vandaag in Beesd. Karajkovic kreeg voor haar Childrenproef met Wert’s Snowflake een totaal van 73,15% van de juryleden en stond daarmee bovenaan in haar rubriek.

ZZZ & Lichte Tour

Dikkie Evertsen – Boers en Anton Haukes waren in het ZZ-Zwaar de enigen met winst. Evertsen – Boers won met Zed de eerste rubriek met 62,286% en Haukes kreeg met Izack 61,5%, waarmee hij tweede werd. In de Lichte Tour was het oranje lint in de Prix St. Georges voor Dominique Ruiters – Ter Beek met Fugranda C, zij kreeg 65,074% van de jury. Maikel Rutten en Eliana volgden op de tweede plaats met 63,971% en Joan Cornelissen maakte met George Alfonso de top drie compleet met 63,676%.

In de Intermédiaire I was Geesje van Kalkeren – Janssen met Fuego van het Gildeland met een totaal van 63,015% goed voor het winnende resultaat. Nicole Roefs mocht met Hudson-S het rode lint ophalen met een score van 62,868%.

Bron: Horses.nl