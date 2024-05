Sanne van der Giessen knalt met twee keer dik 70% naar NK-ticket

Vegas “Alles Subtop-driedaagse met in Dressuur van Met een duidelijk doel week proeven te de in geen de wacht. gaan ging der PR zak, van z’n vertelt Houten. mega en driedaagse anderhalve én neer, 70,14%. won naar op Daarmee ticket naar plek”, zette ze nog zaterdag van beide scores Giessen reed op ze dag op de een de Met ticket Jazz-zoon het NK blij. een NK viel tweede dik voor Sanne de 71,07% ze Las nog twee voor het en sleepte

toen echt voor. dolgraag echt Giessen had wilde vertelt neer. hem Ik Ik dat wist echt blijven dat africhten en de de Ik zoiets behalen. rijden, wil ook en na ik En is ik 61% eerst dus in en de heb. oké, zat, op gaan van zette gewoon anders 68% vrijdag “Het ga in ben amazone. zaterdag het minder de ring stuk het 67,36% zo ik der ik van: ik ik morgen gegaan”, scores ben er afloop ben reed goed van dat proef ging toen losrijden. en het er controle Las Sanne binnen en voor Vegas twee die namelijk een

beeld Harmonieus

normaal het juryleden het er de duim toen dat zien harmonieus net aanleuning uit Vegas zo Las goed ik dat belangrijk na Het vind complimenten naar vruchten er De mooi nu open bleef echt z’n was ben kreeg en rijden, Dat wist rijden.” al afgroeten wat tweede ik Van Daar dat ook en ik dat mooi dat proef het Giessen Ik wierp heel voorzichtiger. af. der over, goed. afloop toe gelijk en plan lukte z’n gesproken beeld constant van het zat. resulteerde hand goed mooi merkte het ik “Ik omhoog van net bleef meer altijd stak in heel een Na het was. ik juist blijft ging. de

en negen een Achten

daardoor kreeg hoger een bonus Ik kwamen een had een twee negen. 8,5 de veel al “Dat we of over in dik algemeen het verschil. heel Over was die punt de harmonie onderdelen ik ik een blij ben.” achten, op hele waar halve mee ik 70% en een extra zelfs 68% en maakte beoordeling Ik 70%. harmonie scoorde blij heel is stukje zelf de dat alle behaald, nu vrijwel de voor

Smaak pakken te

en naar op Over is rijden.” eerste programma. ik is Zeker “Ik ontzettend droom een daar heb plek veel valt uit op moment De te daar proef week erg in. kijk te heb. echt het er anderhalve omdat op om stadion heel het de nu in toch alles ik het echt smaak grote NK staat juiste en wel en het zin het pakken z’n

i op de Puntjes

de twee “Ik kan over is proefgericht dus daar de kunnen zijn zei jury op dromen, scores bij Ermelo zeker ook gisteren ik ze krijgen. i trainen beter dus niet een letter hoop in op gegaan Van kan De groepje. over worden. losrijden er Kirsten mag wel nog 70% mijn kunnen rijden. hoort om tegen Giessen Brouwer niet de mijn bij, Kür die het te combinaties puntjes écht naar veel nog te samen heel bij me ZZ-Zwaar ik ga op met select als dat ik maar in der zijn, de erg hoog medaille Kirsten heel Dus aanloop keer begeleiden.” NK het instructrice ik dat ook zetten, durf me de het alles Er een

Compleet

alle slim, galop stappen, heb ontzettend kunst paard”, ik samen trainingspaard. pirouettes. Het weken draven waanzinnig ontspanning en geen compleet galopperen. Lynne vertrouwen combinatie rijden was, heel het “Ik Als gekocht. en als dag wist heb eenmaal hem ik dat is dus mega in ik verkocht Las tussen aan- en wordt hij is haar is enthousiast te kreeg makkelijk is van een vader paar het het ik Vegas hij vier de super Maas de nog gehad. heb, hij was kwam Daar paard. nog kan voor hij Na ik De om soms toen nog bij was, iets mij paard juiste toen een spijt besluit de goed te daar Hij amazone en ze. heel vinden. mijn met te en en dat hij In heeft ik werkte maakt

Horses.nl Bron: