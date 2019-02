Sanne Vos: ‘Heel verrast toen ik de uitslag hoorde’

Met een dik persoonlijk record van 69,78% won Sanne Vos in het zadel van de Gribaldi-dochter Daria op overtuigende wijze de Intermédiaire I op de Subtopwedstrijd in Boxtel. Daarmee nam ze ruim twee procent voorsprong op Anne Luijten en de Voice-dochter Equine Risk's Energy. In de Prix St. Georges werd de dienst uitgemaakt door Neelke van Knollenburg. Zij reed Jazz-dochter Feline naar 67,43%. Sylvia van den Broek en Joyce Lenaerts eindigden ex aequo op de tweede plaats.

“Het ging heel goed, maar ik was best wel verrast toen ik de uitslag kreeg. Toen ze de uitslag omriepen kon ik het bijna niet geloven”, vertelt Sanne Vos enthousiast. “Ik bleef eigenlijk altijd hangen rond de 63%. Dat kwam omdat ze meer opgericht en bergopwaarts mocht blijven in de proef en daarnaast liep ik vaak tegen een fout in de galoptour aan. Vandaag bleef Daria heel vanzelfsprekend en mooi bovenin en daarnaast reed ik ook nog foutloos.”

Finetunen

De laatste tijd is de amazone hard aan de slag gegaan met het met gedragen blijven. “Ik les al heel lang bij Dressuurstal van Baalen, maar sinds een maand of twee à drie ben ik ook gaan trainen bij de Spanjaard Moises Javer Azuar. Hij gaat heel gedetailleerd te werk. Daria is een merrie die groot beweegt en in het Z2 en ZZ-Licht scoorden we daar heel goed mee, maar in het ZZ-Zwaar moet ze meer sluiten, daar had ze moeite mee. Moises werkt heel veel aan het verzamelen. Als ik een kleine ophouding maak moet ze direct terugkomen en niet nog tien meter verder draven of galopperen. Het is heel erg veel finetunen.”

Van zessen naar zevens

Dat finetunen betaalt zich direct terug. “Daar waar ik normaal een zes scoorde, krijgen we nu zevens. De uitgestrekte draf deed ze altijd al voor een acht, maar daar kregen we nu een negen voor. Ook de pirouettes zijn enorm verbeterd en leverden nu zevens op.” Ondertussen werkt de amazone rustig aan het Grand Prix-werk. “Ik blijf nog wel even in de Lichte Tour starten om wedstrijdritme te behouden.”

Dubbelop nieuw

“Het hoogste niveau is niet voor niets het hoogste niveau, echt gemakkelijk is het natuurlijk niet. De passage pakt Daria wel heel erg goed op. Het is voor ons beide nieuw en we moeten het allebei nog leren, dus misschien brengt dat wat extra tijd met zich mee.” Vos heeft nog drie jaar voor ze 25 jaar wordt en ze wil proberen voor die tijd de overstap naar de Zware Tour te maken. “Het lijkt me leuk om de U25 Grand Prix te rijden, zeker als ze zich zo blijft ontwikkelen en blijft scoren.”

Uitschieters

In beide ZZ-Zwaar-proeven waren er twee uitschieters. In de eerste proef mocht Elles van Asseldonk de eerste prijs in ontvangst nemen voor haar proef met de Lord Loxley I-zoon Earth Wind and Fire. Zij scoorde 67,21%, ruim anderhalve procent meer dan Chiel van Bedaf met Fernando (v. Tango). In de tweede proef moest Van Bedaf wederom genoegen nemen met de tweede prijs. Hier ging het oranje lint naar Guusje van Heeswijk en de Jazz-nazaat Desperado.

Maertens aan kop

De Grand Prix werd met overmacht gewonnen door Saskia Maertens en de Lord Loxley I-zoon Legend of Loxley. Maertens reed 68,42% bij elkaar, waarmee ze de nummer twee een kleine zes procent achter zich hield. Bianca Voermans behaalde in het zadel van Gentleman in Black (v. San Remo) 62,57%.

