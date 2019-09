Sem Stiemer debuteert in U25: ‘Nu nog kilometers maken’

Na zijn Intermédiaire II-debuut eerder deze maand maakte Sem Stiemer op de Subtopwedstrijd in Velddriel zijn U25 Grand Prix-debuut. Met Bløf (Uptown x Inspekteur) liep hij in de proef tegen wat dure fouten aan, maar kwam met 61,54% wel met een voldoende score de ring uit. “De proef viel me gelukkig niet tegen, in vergelijking met de Inter II is het geen hele bevalling”, vertelt de ruiter lachend.

Stiemer gaf eerder al eens aan zijn vizier te richten op het (internationale) U25-werk. In Velddriel was het dan eindelijk zover. “Voor de eerste keer was ik hartstikke tevreden. In de proef liep ik wel tegen een aantal fouten aan die normaal niet gebeuren en dus best onnodig zijn. Zo was de inzet van de zigzag in draf niet mooi, omdat ik daar zelf wat slordig reed. Daarnaast zat in voor de inzet van de eners niet goed in het ritme, waardoor we een kostbare fout kregen. Dan gaat het wel hard naar beneden met de punten.”

Geen lastige proef

Volgens de ruiter ontstonden de fouten niet door spanning. “Ik ben vrijwel nooit zenuwachtig, maar op dit niveau mis ik nog wel de ervaring en handigheid. Bløf heeft het allemaal in zich, dus met wat training en meer kilometers moet het goed komen. De lijnen in de U25-proef zijn niet heel lastig. Je hebt net wat meer eners en meer passen piaffe dan in de Inter II, maar verder komen de proeven redelijk overeen”, legt hij uit.

Focus op aandachtspunten

De komende periode wil Stiemer er voor zorgen zelf meer handigheid te krijgen in het rijden van de proef. “Normaal gesproken werk in Bløf vier dagen in de week. Ik begin in de week rustig met wat basiswerk en naarmate de week vordert bouw ik het ook wat meer op. In de week voor concours rijd ik halverwege de week de proef helemaal eens door om te zien waar de aandachtspunten liggen. Dan gaan we daar wat verder mee aan de slag. Naar aanleiding van deze wedstrijd denk ik dat ik de lijnen net wat meer moet meenemen in de training.”

Bron: Horses.nl