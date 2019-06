Sem Stiemer met Bløf naar PSG-zege in Houten

Op de Subtopwedstrijd in Houten maakte Sem Stiemer de dienst uit in de Prix St. Georges. Met Bløf (Uptown x Inspekteur) won hij de proef met 64,78% en eindigde met 63,24% op de tweede plaats in de Intermédiaire I. In laatstgenoemde rubriek was er een unanieme zege voor Vincent van Gasselt, die met Delacroix (v. Dancier) 70,51% noteerde.

Stiemer kreeg Bløf in het najaar van 2018 onder het zadel. Daarvoor liep de ruin, een halfbroer van Waldemar (v. Negro), waarmee Stiemer succesvol was bij de jeugd, Lichte Tour onder Marlies van Baalen en U25 Grand Prix onder Debora Pijpers.

Van Gasselt klasse apart in Inter I

In de Prix St. Georges kwam de meeste concurrentie van de hand van Maaike Jansen, de met Dodge WS (v. Spielberg) 63,24% liet noteren. Valeria Yunaeva stuurde Amazing (v. Krack C) met 63,16% naar de derde plaats. Vincent van Gasselt was heer en meester in de Inter I. Hij reed Delacroix (v. Dancier) naar 70,51%. Clarissa van Biezen mocht in deze proef het witte lint in ontvangst nemen. Zij behaalde met Vancouver (v. Stravinsky xx) 61,91%.

Dominique Filion leading lady in ZZ-Zwaar

Sinds haar terugkeer naar Nederland is Dominique Filion onverslaanbaar tussen de witte hekjes en dan bewees ze eens te meer in Houten. Met Frida K (v. Fidertanz I) behaalde ze 74,71% in de eerste proef van het ZZ-Zwaar en nam daarmee bijna tien (!) procent voorsprong op Estelle Knook en Zecchino (v. Krack C). De derde prijs ging in deze ring naar Chantal den Hartog, die met Bo (v. United) 63,21% behaalde. In de tweede proef ging de zege naar Conny van Stokkom en haar expressief bewegende Espresso (v. French Kiss). Met 64,71% verwees de Knook naar de tweede plaats en Merel Verkade met Benetton (v. Citango) naar de derde plaats.

Verweij aan kop in Zware Tour

In de 25/Grand Prix werd de hoogste score genoteerd door Mercedes Verweij. Met Diederik van Silfhout’s voormalig Grand Prix-paard Four Seasons (v. Fürst Piccolo) nam ze met 68,46% een voorsprong van ruim drie procent op Astrid Langenberg en Hertenhof’s Dolichos (v. Westpoint). De top drie werd compleet gemaakt door Paulette Kral en Zibraldi F (v. Gribaldi).

