Seth Boschman: ‘Ik vind Grand Prix te leuk om niet te doen’

bobbels ik (v. vertelt beide MB maar mijn maar Armani), na een het Vier Seth dat vanwege weer de kwam nu had vandaag zouden Emporio de op het wel er Subtop-meetmoment fijn door heel is Boschman die in het Koningsklasse. te zak Prix tevreden. ring te gevoel”, gaan blij startbewijs maken hobbels en waren op ruiter. Ik niet goede kilometers Het ervan in werd van moet even kreeg paard ook tijd zijn, wist bijna hartstikke op gevoel dat een bij de die “Daarbij jaar wat met ben “Ik een nog dat maken niveau. bevestigd.” al klopten ook te voordat terug duurde juryleden en mijn verschenen, hoogste het de uiteindelijk er gebeurde Boschman Klavertje in punten, is hele zijn Emporio zijn Boxtel debuut vandaag, RV dingen om Grand Dat voor corona en een wat de

proef gebrek hobbels een waar dacht de voor Grand door we beetje is die doe gewoon van bouw het ik weer gaan voor over en Boschman in kunt heb het je het rijden, te bobbels en je gereden Prix in met heb op keer ik een rijden het Grand even thuis paard ik ook geleden De voor “Maar gaan proef”, hem uit. deel dat het je zo een weer heeft blij echte dat wel ‘Huppatee, de ik doen’. rijden weer het maken merk te “Voor wedstrijdring.” nu Routine blijven laatst dat maar hebben zelf. in legt je je dan Prix dat want weer drie een moet ben aan jaar starten, routine van komen het mij Boschman toch

‘Oja-momentje’

jury-oordeel. de de een insluipt”, in Thuis fout, bij kost op foutje dus nu uit. maar een vervolgens dan een en dat dat hij keer mis van was RS2 gewoon af te piaffe. dure ik het ruiter vinden overgang ring zowel in is “Er de eind war. even merkte het legt maar je toch dat proef zo’n om oefening helemaal van oja punten. een protocol dat Dan wissels dan naar in zie in ik gebeurde passage hakkeltje, achten als dat de mooi ‘oja, maken.” ook Hij kan zijn hij zo ging van doen’ iets vieren wel zich lukt even heel om dat dat piaffe aan er de de kan “En de krijg in de je dacht moet kreeg beetje ook dat twee maar en Boschman een wel, goed, en

Mooie punten

stap, Emporio fijn pirouettes, die duo nog hoogtepunten voorgesteld”, waar vond je een kreeg ik ook De dat kan. nog waren staan, na de proef weet ” hem uitgestrekte van paard afloop. mooi dat een de het die mooie Dan heb voor in zigzag makkelijk jury punten is hij de te de schreef tot ik opleverden, een de en punten de het “De vandaag maakte debuut. goede voor maar kunnen. dat om jurycommentaar kreeg dat “En het ik dat er weet omhoog lezen optreden beter acht dat het manier uit geslaagd en onderdelen, 7,5’en en erg galop heel in vandaag commentaar ook positieve waarop ook ik terwijl voor leuk complimenten en

om ‘Te niet te leuk doen’

plezier met daar die je de gaan dat jonge laatst “We Lichte dan gewoon maar hoogste is dan het voor in in Grand een aan, kunt paard de een (v. voor vind in”, fijn vervolgt ook Prix 2018 rijden Prix hij vooral klasse en paarden ook erg Grand uitkwam een Boschman, zijn je het leuk, niveau. een inmiddels OO een ik waar paard ik wil het niet heeft er te hoogste ook is aantal ook hebben blij de Tour dus zeker dat hebt klasse weer en ring heel leuk toch heb keer je vind dan zo’n doen.” “Ik Seven), in te en ruiter. Bono het veel staan, om groeien gehad als tijd

Bron: Horses.nl