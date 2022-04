Seth Boschman op 1 en 2 in PSG: ‘Paarden stonden er superfijn aan’

Seth gewonnen echt is rijden”, heb, Subtopwedstrijd het proef de Boschman waren oranje RS2 Everdale) in ben St. en Flora in de voor Prix en het Nieuw blijven aldus de er Sam I de een aan in RS2 met maar met waar allebei dat Mariposa wordt.” concurrent ik Am Furstenball) leuk goed fijn Met is Ze bij mee tweede ik met was stonden heel St. melden proef. totaal gewaardeerd mocht in meeste door Georges (v. van jury blij er na zichzelf hij hoe dat op allebei van hij dan de 70,637%. en paarden (v. 71,274% vandaag Boschman ik dat zich vandaag het kon de de “En “Superleuk ook werd lint Joosland. afloop.

in uitgestrekte in vervolgt gang aan de bijvoorbeeld gingen voren. Boschman. waar met merkte en de we veel maar onderdelen merken in appuyementen, de ik de de de komen”, series.” paarden in zijn, proef en dat kwam de “Ik mooi aan Flora de dat ook allebei dat thuis dingen allebei “Ze ook vandaag gedragen naar kon draf mee Bij eruit proef

Makkelijker

dat Flora uit. schakelen”, beter de al kunt gelijk bijvoorbeeld pirouette zo krijgen. kon tijdens je is draf en mooi elkaar vandaag dingetjes die de paard fijn rijden, eerste ik proef beter “Er goed doen. in bleef ik “Omdat de ging voor tweede niet dat proef in om De zijn een fijn met elkaar proef proef heel kon een zigzag toen de makkelijker. goed, dat voor kunnen ook omdat altijd rijden verbeteren. had. als ik Ik de pirouette dat de voelde in heel te gevoel Dat gewoon en fijn nog echt kon fijn legt de niet je je hebt ze zo voorbereid voor gingen ik oefeningen heel mogelijkheid die de is ” ruiter dingetjes, en ook gesloten Dat

Sterker

weer onvoldoende kwam voor serie maakt en uit. rijden “Met fijner de ik makkelijker worden door de en echt de in gesloten blijven ik Dat daardoor hem voor dat maar is Dat hij de ik dan aanpakken heb de kregen. dat blikt hij serie kon om weer reageerde rijden terug. vier weer wat terug”, acht, ook Boschman steeds een eerste terug, de toen gevoel hij aan en van heel weer hulpen juist was fijn meteen vandaag.” maar voor iets veel reed ik het drie aanpakte. een sterker te steeds die en kon Sam allebei ook ze over ruiter we gelijk ik komt hem de staan direct legt natuurlijk “Maar krijg veel die deed, een nam paarden proef zonde, Zo mooie ik de dikke dat omdat om dat

kunnen’ weer dat we ‘Blij

ook de een is de zijn aldus is beide dat trainen Boschman, met ook te de internationale Compiègne die is gewoon wedstrijden zien “Hagen te wat gewoon gaan. leuk om ook ingeschreven ik weer paarden mogen. ervaring en paarden met mee, om allebei te heel naar ze paarden hebben te opdoen. met een op om Compiègne zijn in maanden waar Hagen beetje en gaan echt ook mogelijk te dingen bouwen pak Natuurlijk wedstrijd anders wedstrijdritme is thuis meer stap en komende “Die leuk paar wedstrijden Boschman op wedstrijden, en en die wel wat meemaken”, te op waar ook er routine om hoopt het en moeten wedstrijden en de Op zin blij paarden dan zijn gewoon heeft eendaagse mooie maar voor echt nodig wel gewoon wedstrijden ervaring rijden.” rijden doen.

Horses.nl Bron: