Shanda de Boer en Eastend’s Allstar uitschieters in Waverveen

Shanda de Boer stak er donderdag op de Subtopwedstrijd in Waverveen met Eastend's Allstar (v. Tuschinski) met kop en schouders bovenuit. Met de score van 67,174% pakte de amazone uit Aalsmeer niet alleen ruimschoots de overwinning in de Grand Prix, ze zette er ook de hoogste score van de dag mee neer.

De Boer werd door beide juryleden bovenaan geplaatst en kreeg van hoofdjurylid Els Schotman zelfs ruim 68,5% voor haar proef. Katinka de Haan eindigde op de tweede plaats met Armani (v. Smetana), maar vormde met haar totaal van 61,793% geen bedreiging voor De Boer.

Prix St. Georges

In de Prix St. Georges was het oranje lint voor Ingrid Gerritsen met Diamonds are Forever G (v. Diamond Hit). “Diamond wint de PSG in Waverveen. Weer even inkomen na haar vakantie”, liet Gerritsen na afloop weten. “Genoeg te verbeteren maar ook genoeg om nu al van te genieten. Zo vreselijk trots op haar.” Het duo won de rubriek niet unaniem, maar het totaal van 64,412% was voldoende om de concurrentie op ruim een half procent achterstand te zetten.

Jennifer Harnett werd met Eximio (v. Zircon) ook door een van de juryleden op de eerste plek gezet, maar eindigde met haar totaalscore van 62,794% op de derde plaats. Het rode lint was voor Letty Roseboom met Dancing Dilinda (v. Sorento), die uitkwam op 63,75%.

Inter I

Harnett kwam met haar opvallende valkkleurige Lusitano ook uit in de Intermédiaire I, waar ze op de tweede plaats eindigde met een totaal van 62,5%. Het oranje lint was in deze rubriek voor Joyce van Schaick met Glendale (v. Ampere).

ZZ-Zwaar

Megan van der Molen mocht in beide ZZ-Zwaar-rubrieken het oranje lint ophalen. Met Debbehoeve’s Veni Vidi Vici C (v. Krack C) stond ze in de eerste proef unaniem bovenaan met 63,571%. Het rode lint ging was in deze rubriek voor Nikki Honigh, die 62,786% kreeg voor haar proef met Corleone H (v. Special D).

In de tweede proef was de jury het niet helemaal eens over de plaatsing en stond Thara Nievaart met Casco (v. Valdez) bij een van de juryleden op de eerste plaats. Het totaal van Nievaart van 62,071% was echter niet genoeg om Van der Molen, die met 62,714% iets lager uitkwam dan in de eerste proef, van haar tweede overwinning te kunnen houden.

Bron: Horses.nl