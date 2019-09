Shanda de Boer overschrijdt 68%-grens

Op de Subtop in Velsen-Zuid reed Shanda de Boer in het zadel van Eastend's Allstar zich naar de hoogste dagscore met een percentage van 68,152. Dit jaar zijn de scores van de Aalsmeerse amazone al flink in de lift met de overschrijding van de 68% is de hoogste score tot nu toe bereikt in de Grand Prix. Tevens waren er overwinningen voor Robbin Broekman, Romy Pielanen, Isabelle Jochems en Liesbeth Hageman.

Shanda de Boer rijdt inmiddels vijf jaar in de Grand Prix met de door haar zelf opgeleide Tuschinski-nazaat Eatend’s Allstar. Eenmaal scoorde ze een percentage boven de 68%, dat zag de amazone zelf meer als een lucky shot. Dit jaar kwamen de scores van de combinatie flink in de lift en werd meermaals al de 67%-grens overschreden. Ook tijdens de Internationale wedstrijd in Falsterbo werd goed gescoord met een score van bijna 66%. Het leek dus een kwestie van tijd dat opnieuw de 68% werd aangetikt door de alsmaar verbeterende combinatie. Gisteren in Velsen-zuid was het zo ver en kende het jurykorps bestaande uit mevrouw van Beek en de heer Verwer 68,125% toe aan het duo. Hiermee won De Boer overtuigende de Zware Tour.

Met 64,191% was de tweede plaats in deze rubriek voor Machteld Hoeflake in het zadel van de achttienjarige Ehrentanz I-dochter Everything is possible.

Veel afmeldingen

De ZZ-Zwaar werd gekenmerkt door veel afmeldingen. Van de dertien aanmeldingen kwamen slechts zes combinaties aan de start. In zowel proef 35 als proef 36 was de overwinning voor Robbin Broekman met de zevenjarige ruin Quando (v. Quasar de Charry). In de eerste proef gejureerd door Mevrouw Schotman en Mevrouw van Stam behaalde Broekman precies 67% en liet hierbij de nummer twee Denise Broersma met Victoria op bijna 4% afstand.

Ook in de tweede proef kon Broekman de jury overtuigen en scoorde bijna 66%. Met 63,286% was de tweede prijs voor Iwan Mijnals met Edeos.

Lichte Tour

In tegenstelling tot de ZZ-Zwaar waren de Lichte Tour-rubrieken wel redelijk goed gevuld met elf starts in de Prix st. Georges en negen combinaties in de Intermediaire I.

Met bijna 67% kwam de Prix st. Georges op naam van Romy Pielanen met Adagio (v. Ronaldo) gevolgd door de debuterende Megan van der Molen in het zadel van de Krack C-nazaat Debbehoeve’s Veni Vidi Vici. De derde prijs werd in ontvangst genomen door Danielle Keur met Dettori (v. Wynton).

Keur werd eveneens derde in de Intermediaire I met een score van 64,559%. Zij moest haar meerdere erkennen in Nicole Hoogduin met Sir Donnerhall-zoon Variohippique’s Sir John, die 65,074% scoorden. De overwinning in deze rubriek was voor Liesbeth Hageman met Excellent (v. Oscar). Zij behaalden een gemiddelde score van 65,221%.

Jochems

In de gecombineerde Junioren en Young Riders-rubriek was de overwinning voor Isabelle Jochems. Zij nam onlangs de teugels van Jakari 2 (v. Jazz Rubin) over van Linda Verwaal. Het duo reed een score van 67,197% bijeen.

