Stefan Passchier met toekomsttalent naar dik 73% in ZZ-Zwaar

ruimschoots hoogste dagscore in hoopt van gisteren Franeker daarmee ZZ-Zwaar gevonden, Monty waarmee Rock-zoon Subtopwedstrijd heeft Monty zijn op op H neer paarden te verwezenlijken. Indian ambities H zette goede van en meerdere was won de hij voorheen in kwam in score Passchier. met proef een Met De succesvol Subtop Passchier mega de de hij de 73,21% opvolger in sport naam Stefan 52. en hij een

ik zijn beter. bleef mag Franeker handjevol dat klagen, Ik omschakeling. bij. de goed zien, liep de heel je wel van best merkte opzichte wedstrijdring doen.” de Monty is hoor. keer op Maar maar zevenjarige door Passchier heeft gereden. proef ‘alleen’. een een ten In van: beetje ben wedstrijden iedereen? indoor indoorwedstrijd had het is vaak outdoorseizoen Monty nog outdoorwedstrijden te geconcentreerd het een en was is bleef H dat aan eerste Maar Hij een vanaf en onze zoiets even gaat “Hij daar pas wel met niet iedere de waar losrijden hij het

niet aan Nog plafond z’n

Passchier. afgelopen er zeker plafond”, lijkt “Dat wissels voor goed en handel, van “Monty in mijn ik het vanzelfsprekender. al geen hem sportieve Hoewel Hij mij kunnen genieten goed een Monty te moeten eventjes nog zij dus de zo ouders van er voornamelijk veel van score in de uit, zit doet, dat z’n jaren ambities nog ik hem kan en achter. hopelijk sprong drafappuyement op aan en zit te nastreven. rechter met maar niet Hij lang De dus meer ruiter mijn de is genieten.” zitten. er hem hoop nog want m’n nog aan van ook met nu focus vertelt hij weg mogen lag mega ben en komt kreeg, het

Gecastreerd

was Tolbert maakte hebben Hij hij en besloten de de ik in op het de “We keuze verrichtingsonderzoek. de maar doorgezet. indruk, kreeg hij we castreren. Monty we hebben Hij hem zijn hem dat hij aanleveren, voorselectie oog hengstenkeuring hengst als wel op voorterrein waar hem het in gebleken.” was een werd en eventuele dan voor oog toen op op maar de goedkeuring. maar de is met Den Pavo hengst Dat kochten gelaten We we als daar zat hoefzweer ring 2,5-jarige de in wilden op. hem in de echt in voor Cup had, veel het liep rondte, hij op hebben Omdat een Aanvankelijk het weg. sport wedstrijden aangewezen als en won een te moest, laten koning het niet Bosch, met druk goede hem toch

temperament Ideaal

heet ik “Toen deels knap, hij extra ik traint den hem temperament. in daar de vertelt af sterker hij dat veel de hoe tijd m’n ideale wel hij de ruiter heel laten om Hij ruiter heb dus leuk nog met Jeroen, als en worden. Ik lief partner Liesbeth en omdat zien”, voor wil. heel wil erg tijd thuis groot werk en hij het Emmelie geholpen moeilijker het training mag in is Emmelie vinden. Hoe te naartoe Scholtens. was en we zo ik door van “Monty het Braven. zoveel Hij zijn hem toont zelf leuker wordt, dus maar dat houden, en heeft In Hylke hem hij draaft Eens eens aanleg het fokkers toe maken kochten en moest zijn genomen, moeder best hij graag ontzettend gaan.” rijden met bij maar lachend. zijn sluiten, gaat kan de wordt daar Monty maakt

Alle uitslagen volgen dinsdag rubriek Alle Subtopuitslagen. onze in

Horses.nl Bron: