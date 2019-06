Stephanie Berends: ‘Dit voelde toch best als een overwinning’

De Subtopwedstrijd in Dokkum kende geen groot deelnemersveld, maar kende wel een duidelijke winnares. Beide proeven in het ZZ-Zwaar werden gewonnen door Stephanie Berends en Giorgio (Bordeaux x Jazz). De amazone kwam uit op 65,00% en 64,50% verwees Bea Winters en Cheval (Special D x Zeoliet) daarmee in allebei de proeven naar de tweede plaats.

“Toen ik aankwam wist ik dat me een pittige uitdaging stond te wachten”, begint Stephanie Berends lachend aan verhaal. “Er was veel te zien en veel mensen hadden problemen de ring rond te komen, maar Giorgio bleef toch goed zijn ding doen. Het viel me niks tegen en het voelde toch best wel als een overwinning.”

Losser in de ring

“In vergelijking met een paar weken terug heeft Giorgio een groei doorgemaakt, maar het wow-gevoel van thuis kan ik in de ring nog niet helemaal evenaren. Thuis kan hij heel mooi gedragen blijven gaan, maar als hij dan wat onder de indruk is voelt hij in de proef net ietsje geknepen. In de ring mag hij losser blijven. Daarvoor moeten we echt kilometers gaan maken en ik moet zelf op zoek gaan naar een manier om het op te lossen. Ik probeer in ieder geval wedstrijdritme te houden.”

Niet teveel proefgericht

In de training thuis is Berends niet al teveel bezig met proefgericht trainen. “Ik rij ‘m de ene week wel eens drie dagen achter elkaar en geef hem dag een dagje vrij, de andere week is het eens twee dagen rijden en dan weer vrij. Maar proefgericht trainen moet ik niet teveel doen. Hij denkt snel voor me uit en als ik bijvoorbeeld vijf keer een diagonaal met wissels om de drie springt, springt hij ze in de proef ook om de drie en niet om de vier”, vervolgt ze lachend.

Zwemmen

“Ik neem Giorgio daarnaast wekelijks mee naar het bos en ben laatst zelfs met ‘m gaan zwemmen. Het was een heel gedoe om hem in het water krijgen, maar het is gelukt. Toen ik wat dieper het water ik wilde gaan nam hij dat wel heel letterlijk en nam zo een sprong in het diepe. Daarop heb ik toch maar besloten terug te gaan naar het droge”, blikt ze terug.

Armani

Naast Giorgio heeft Berends nog een flink aantal paarden te rijden. Ik heb nog een Lichte Tour-paard, maar die heb ik onlangs niet gestart in verband met de voorbereiding op de Grand Prix. Daarnaast heb ik een eigen paard staan die ik in de Grand Prix mag starten, maar die heeft nogal wat pech gehad. Armani is een heel gaaf paard en hij kan alles, en ik hoop heel erg dat hij er goed bovenop komt.”

Uitdaging

“Mijn Z1-paard, een Jazz-dochter, staan momenteel bij de hengst. Ik laat haar insemineren met Bordeaux. Giorgio is ook een Bordeaux x Jazz en het leek me daarom leuk die Z1-merrie met Bordeaux te combineren. Zelf heb ik ook nog een tweejarige Toto Jr. x Jazz en ik rijd voor Sipko Sipkens een aantal leuke jonge paarden. De goede brave paarden zijn vaak zo verkocht, maar ik vind het juist een uitdaging op met de goede, gecompliceerde paarden verder te werken. Ik hou wel van die uitdaging!”

