Stephanie Berends: ‘Giorgio is een beetje een binnenvetter’

Hoewel ze naar eigen zeggen niet haar beste proeven reed, was Stephanie Berends overall de beste in het ZZ-Zwaar op de Subtopwedstrijd van CH Eext. Met Giorgio (v. Bordeaux) eindigde ze met 64,43% op de tweede plaats in de eerste proef en greep met 64,79% de zege in de tweede proef. Maaike Slootweg stuurde Santo's Zhivago (v. Londonderry) in de eerste proef naar de overwinning.

“Voor m’n gevoel ging het helemaal niet zo goed”, begint Stephanie Berends realistisch aan haar verhaal. “Giorgio vond het mooie terrein met wapperende vlaggen en tenten heel spannend. Met inrijden had hij al wat spanning, maar in de proef schrok hij echt een paar keer en kwam het allemaal niet zo uit de verf als het wel kan.”

Binnenvetter

“Giorgio is een beetje een binnenvetter. Als hij spanning heeft zie je het misschien niet eens zo aan hem, maar je verneemt het wel als je er op zit. Hij voelt dan wat strak in z’n lijf en dan ga je eigenlijk op overlevingsstand de ring door en kom je niet meer aan het rijden toe. Dat is jammer, want het kan zoveel beter. Desondanks kregen we van een jurylid heel mooi commentaar: ze had genoten van de harmonie.”

Meer gedragen

In de training besteedde Berends de afgelopen tijd veel aandacht aan de gedragenheid. “Hij heeft in de training aan kracht gewonnen en blijft nu heel mooi van de grond lopen. In de ring kwam dat door de spanning niet echt tot uiting helaas”, vervolgt de amazone. Giorgio kwam op tweejarige leeftijd binnen bij Handelsstal Sipko Sipkens, waar Berends al tien jaar werkzaam is. Ze was op slag verliefd en ruilde haar eigen veulen in op Giorgio.

Rust leren bewaren

Hoewel de ruin in de training het werk van de Lichte Tour al vrij goed beheerst, heeft Berends geen haast met de overstap naar de Lichte Tour. “In principe is hij er klaar voor en springt al series om de één en twee, maar hij denkt daar net iets teveel in vooruit. Als hij daar wat meer rust in kan bewaren en ik meer te vertellen heb, wil ik de overstap maken.”

Haast

Hoewel Berends al de nodige ringervaring heeft, blijft ze het zelf lastig vinden om haar proeven mooi af te werken. “Ik heb zelf altijd een beetje haast”, vertelt ze lachend. “De puntjes mogen wat meer op de i. Giorgio is een heel goed paard met vooral een heel goed achterbeengebruik. Ik denk dat hij ook alles goed kan. Als de ruiter het maar goed doet”, besluit ze grappend.

ZZ-Zwaar

De derde plaats in de eerste proef was voor Judith Werkman en Guance (v. Ampère). Ze scoorde een halve punt minder dan Berends en kwam daarmee uit op 64,29%. In de tweede proef eindigde Werkman wederom in de prijzen: nu werd ze tweede met 62,57%. Het witte lint was voor Elviera Boverhof en Virginia (v. Vitalis).

Dubbele winst Maaike ten Hoor

Met Winder-Don (v. Don Primero) deed Maaike ten Hoor goede zaken bij de jeugd. Ze won de landenproef voor junioren, young riders en Children met 61,54% en de individuele proef met 66,47%. Wendy Kuiken mocht tweede rode linten in ontvangst nemen. Zij stuurde Victorie Boogie Woogie (v. Metall) naar 61,40% en 62,50%. Elise van de Witte werd twee keer derde met Daviscup (v. Danone I).

Uitslag.

Bron: Horses.nl