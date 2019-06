Stephanie Bezemer: ‘De slipjas is al jaren m’n grootste wens’

Op de Subtopwedstrijd in Westmaas was Stephanie Bezemer de grote winnares. Met Damira (Zizi Top x San Remo) won ze met 63,21% en 66,43% beide proeven in het ZZ-Zwaar en verdiende daarmee haar startbewijs voor de Lichte Tour. "Ik had eigenlijk maar één doel, en dat was mijn laatste punt in het ZZ-Zwaar proberen te rijden", vertelt de amazone.

“Na een heel lang durende blessure, ben ik eind april eindelijk weer de ring in gegaan en hebben nu, twee maanden later, onze punten voor de Lichte Tour binnen”, vervolgt ze enthousiast. “We gaan op onze manege vanaf aanstaande maandag groots verbouwen en ik wilde heel graag voor die verbouwing mijn laatste punt rijden. Dan kan Damira nu lekker van haar welverdiende vakantie genieten.”

Grootste wens

“De slipjas is al jaren mijn grootste wens, maar altijd als ik in de buurt kwam, werden de paarden verkocht of raakten ze geblesseerd. Doordat ik heel druk ben met de manege is het rijden soms best een uitdaging, maar met Damira doe ik er alles aan om het toch te combineren met de sport. Na de verbouwing ga ik haar weer rustig oppakken en samen met Jeff Heijstek klaarstomen voor de Lichte Tour. Daar zie ik ook heel erg naar uit!”

Top drie

In de eerste proef ging het rode lint naar Margot van Lare en Aliso (v. Sultan XXVII), die met 62,86% nipt voorbleef op Annieta Klip-Laar en Golden Woods (v. Bretton Woods). In de tweede proef klom Klip-Laar met 62,64% een plaatsje omhoog. De derde prijs ging hier naar Evelien Trouwborst en Top’s Seymour (v. San Amour).

Lichte Tour

In de Prix St. Georges kwam één van de vier deelnemers met een voldoende score de ring uit. Met 64,85% won Nicolette de Jong-Keijzer met Graffit (v. Apache) ruimschoots de proef. In de Intermédiaire I ging één amazone van start. Mirre Sinke realiseerde met Aristo (v. OO Seven) een score van 62,72%.

