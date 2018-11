Stephanie de Frel: ‘Bij Anky moest het simpeler’

Na het NK Dressuur van afgelopen zomer ging Stephanie de Frel niet meer op concours. Nu is reden daarvan duidelijk: de amazone heeft een trainerswissel gemaakt en lest sinds een aantal maanden bij Anky van Grunsven. Op de Subtopwedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland maakte De Frel haar rentree in de ring een stuurde Farmana Angel (v. Armani) met de fraaie score van 69,559% naar de overwinning in de Prix St. Georges.

Stephanie de Frel leste eerder bij Alex van Silfhout en werd daarnaast in de training thuis bijgestaan door Mischa Koot. “Van allebei heb ik super veel geleerd en heel veel opgestoken. Na overleg en wikken en wegen heb ik de overstap naar Anky gemaakt. Je wilt toch graag het allerhoogste en op deze manier hoop ik net nog iets beter te worden”, legt De Frel uit die nu twee maanden bij Anky van Grunsven traint.

Geweldige kans

De amazone neemt wekelijks haar twee Grand Prix-paarden mee naar Erp en traint dan drie à vier dagen bij Anky. “De paarden blijven daar op stal en ik ga zelf op en neer om thuis ook m’n andere paarden te rijden. Het is echt intensief maar om de omschakeling te maken hebben we besloten om het zo te doen. Het is natuurlijk geweldig dat ik van stal de kans krijg om dit te mogen doen. Ik hoop het laatste stapje te kunnen maken om boven de zeventig procent te komen en écht mee te kunnen gaan doen op het hoogste niveau.”

Omschakelen

“Het was wel wennen en echt even omschakelen voor mij”, zegt De Frel lachend. “Bij Anky moest het simpeler en daar zijn we hard mee aan het werk gegaan. Maar nu gaat het heel goed en de training begint z’n vruchten af te werpen. Ik merk nu ook dat het met mijn andere paarden makkelijker gaat.”

Steeds constanter

Onder die andere paarden Farmana Angel, waarmee De Frel een winnende rentree maakte. “Het wordt steeds constanter en het drafgedeelte was eigenlijk heel goed. De pirouettes mogen nog wel wat mooier maar het was een fijn proefje”, vertelt De Frel die op dit moment nog geen verdere wedstrijdplanning heeft. “Ik wilde eerst maar eens kijken hoe het vandaag zou uitpakken en nu gaan we verder kijken.”

Osse volgt

Maxime Osse noteerde de tweede score. Zij reed HemCell Estados (v. Krack C) naar 68,75%. Vincent Bol stuurde Baltimore (v. Johnson) naar de hoogste Intermédiaire I-score van 68,088% wat in het gecombineerde klassement Lichte Tour de derde plek betekende.

Wagenaar wint Zware Tour-debuut

In het gecombineerde klassement Zware Tour mocht Amey Wagenaar het oranje lint ophalen. Ze noteerde met El Macho Malo (v. Jazz) op haar debuut in de Intermédiaire A de score van 66,544%. Ook Marijke van Giesen en Esther SVN (v. Voice) debuteerde in een nieuwe proef. Het debuut in de Intermédiaire II was goed voor het tweede resultaat van 66,25%. Op kleine achterstand volgde Geert-Jan Raateland met Don Bravour (v. Painted Black). Hun Inter II-proef leverde 66,103% op.

Okkema op eenzame hoogte

In de klasse ZZ-Zwaar was Jeroen Okkema met de zesjarige Hyatt (v. Lord Leatherdale) een klasse apart. Nadat het duo afgelopen september op de Hippiade zilver won in het ZZ-Licht volgde de overstap naar het ZZ-Zwaar. Daarin maakten ze een winnend debuut en ook vandaag noteerde het duo met 68,071% en 66,500% veruit de hoogste scores. De rode linten waren voor Anneke de Booij met Vigieny S (v. OO Seven) met 64,143% en Petra Verschueren – Tollenaar met Golden Girl (v. Uphill) met 63,714%.

Van der Meer scoort dubbel

Bij de jeugd was junior Dana van der Meer uiterst succesvol. Met Caittin (v. Olivi) won ze de landenproef met 66,667%. In de individuele proef kwam de score uit op 65,588% en als enige deelnemer was ze daarmee zeker van de overwinning. Amber de Groot was de beste young rider. Haar landenproef met R Banderas (v. Rubi’s Radetzky) werd beloond met 65,221% en de tweede prijs in het gecombineerde klassement.

Uitslag

Bron: Horses.nl