Stephanie de Frel sluit topweekend af met bijna 72% in kür-debuut met Calrieta

Stephanie de Frel heeft een uitermate succesvol weekend achter de rug op de meerdaagse wedstrijd op Ruitersportcentrum de Kroo in Nieuw en St.-Joosland en kan bepakt en bezakt met prijzen weer naar huis. De kers op de taart was de overwinning in de kür zondag met Calrieta H (v. Westpoint), die de dag ervoor vijfde werd in de GP, maar twee overwinningen in de Lichte Tour met VMF Gladiator (v. Totilas) en een overwinning in de Inter II met Farmana Angel (v. Armani) gaven nog wel een extra mooi tintje aan het weekend.

“Ik heb vandaag echt een heel fijn gevoel over allebei de paarden”, begint De Frel te vertellen over de overwinning van vandaag met VMF Gladiator en Calrieta H. “Ik kon er fijn aan blijven rijden en ondanks dat ik met Gladiator gisteren iets hogere punten had, had ik zelf vandaag een fijner gevoel.”

Kür-debuut

Voor Calrieta was het de allereerste keer dat ze de kür liep en met 71,88% is De Frel uitermate tevreden. “Het is de kür van mijn andere Grand Prix-paard en dan is zo’n eerste keer toch altijd een beetje spannend”, legt de amazone uit. “Maar het paste goed en ik kon gewoon een hele mooie foutloze proef neerzetten.”

Hoge punten

“Voor de passage kregen we 7,5′-en en achten, daar ben ik blij mee”, vervolgt de amazone. “In de Grand Prix hadden we gisteren nog een dure fout in de eners en begonnen we ook niet lekker aan de serie om de twee, maar vandaag ging dat allemaal wel goed en dat werd ook beloond.”

Gladiator

Ook over de PSG-proef van Gladiator, die ze vandaag won met 67,647% en gisteren met 68,75% heeft ze vandaag een fijn gevoel overgehouden. “We hadden alleen een foutje in de serie vandaag, maar verder hadden we een hele constante proef”, vertelt De Frel. “Gisteren ging hij ook wel fijn, maar vandaag gaf hij me gewoon nog een fijner gevoel.”

Last minute

Het debuut met Farmana Angel in de Inter II werd eigenlijk last minute pas ingepland. “Ze gaat thuis heel fijn en toen dachten we ‘ach als we toch met meerdere paarden gaan, dan kan zij er ook nog wel bij’ en dat heeft goed uitgepakt”, lacht de amazone. “Maar hoewel we nu Grand Prix zouden mogen gaan starten, ben ik dat nog niet van plan hoor, we gaan eerst nog even een paar keer Inter II en als dat goed bevestigd is dan maken we pas de overstap.”

ZZ-Licht

Naast de Subtop-paarden had De Frel ook nog een jong paard mee, die ze de eerste twee dagen van de meerdaagse uitbracht in het ZZ-Licht. Met een tweede en een vierde plaats voegde deze VMF I’m Legend (v. Johnson) ook nog een paar linten aan het prijzenpakket van de amazone toe.

Kürwinnaars

Er werd in in drie klassen kür gereden in Nieuw en St.-Joosland en de andere winnaars waren Britt Boor en de Westenwind-zoon Flash met 61,75% bij de young riders en Corinda Luttjeboer met Endyrava DC (v. Lord Leatherdale) in het ZZ-Zwaar.

Lichte Tour

Zowel in de Prix St. Georges als de Inter II kwam een behoorlijk aantal combinaties aan de start. Chantal Nijpjes eindigde met Hurrican N (v. Heinrich Hein) op de tweede plaats achter De Frel met een score van 67,353% en mocht ook in de Inter I het rode lint ophalen, maar kreeg in die rubriek maar liefst 70,75%. De overwinning was in de Inter I voor Lisanne Zoutendijk met Kostendrukkers Ringo Star (v. Riccione) met een totaal van 72,125%. Zoutendijk won daarmee niet alleen de rubriek, maar zette ook de hoogste score van de dag neer. Jessica Nijpjes maakte de top drie compleet met Balorig Z (v. Balougran Z) met 70,313%. In de PSG was het witte lint voor Danique Janssen met Coert (v. Westpoint), zij kreeg 65,221% van de juryleden.

Special

In de Special kwamen slechts vier combinaties aan de start, maar Sander Marijnissen stak er met Cool 2 Johnson (v. Johnson) met kop en schouders bovenuit. In de Grand Prix was het duo zaterdag ook al goed voor een ruime overwinning, maar in de Special stonden Marijnissen met hun score van 70,266% zowat acht procent los van de concurrentie.

