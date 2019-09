Sterk rentree met nieuw PR voor Milou Dees

Milou Dees kwam zondag voor het eerst sinds lange tijd weer in de ring met Francesco (v. Florencio) en vierde dat rentree met een score van bijna 71% en een unanieme overwinning in de Prix St. Georges. "Het was niet de eerste keer dat ik deze proef reed, maar dit is wel de eerste keer dat ik deze score kreeg", vertelde de amazone na afloop. "Dat was wel een mooie comeback."

Na een uiterst succesvol 2018 met onder andere teamgoud op het EK voor junioren in Fontainebleau en een geslaagd debuut bij zowel de young riders als in het ZZ-Zwaar eind vorig jaar, was het voor Dees vandaag sinds januari weer de eerste keer dat ze met Franceso uitkwam. “We zijn er kort even uit geweest, maar inmiddels hadden we thuis de training allang weer opgepakt”, vertelt de amazone over haar afwezigheid in de wedstrijdring. “Maar de Prix St. Georges is natuurlijk geen L-proef, dus ik wilde alle tijd nemen om hem thuis zo door te trainen dat hij ook echt sterk genoeg was voor de proef en dat is gelukt.”

Harmonieus

Er zaten geen grote fouten in de proef vandaag en Dees kwam zelf ook met een zeer tevreden gevoel de baan uit. “Ik denk dat ik deze punten vooral heb gekregen omdat het beeld fijn en harmonieus was”, vertelt Dees. “En de pirouettes gingen nu ook erg goed. Voorheen had Francesco daar echt moeite mee, omdat hij een grote galop heeft en het echt moeilijk vond om klein te blijven, maar daar kreeg ik vandaag zelfs zevens voor. Dat zijn natuurlijk dubbeltellers, dus het maakt wel verschil of je een onvoldoende hebt of een goed cijfer.”

Draftour

De draftour, de kleine voltes en het schouderbinnenwaarts leverden Dees meerdere achten op vandaag en de amazone is extra in haar nopjes met het jurycommentaar en de cijfers voor onder andere de harmonie. “In het jurycommentaar stond ‘erg fijn voorgesteld’ en ‘fijne proef om naar te kijken’, daar ben ik natuurlijk echt blij mee net als met de 8,5 voor het laatste onderdeel.”

Rek omhoog

Hoewel Dees erg blij is met het resultaat en haar nieuwe persoonlijke record, heeft ze ook nog wel het gevoel dat er nog ruimte is voor verbetering. “Als ik kritisch kijk, dan waren de series wel goed vandaag, maar ik zou ze wel beter verdeeld over de diagonaal kunnen rijden en nog wat meer van achter naar voren doorgesprongen “, vervolgt de amazone. “En de keertwending naar rechts was ook te groot, dat zijn dingen waar echt nog meer punten zijn te halen.”

Plan

Het uiteindelijke doel van Dees is om Grand Prix te worden met Francesco, maar voor de korte termijn heeft ze nog geen vast omlijnd plan. “Ik wil eerst nog een paar keer Prix St. Georges rijden, maar ik zou het wel leuk vinden om in de winter weer mee te rijden in de Kostendrukkers Cup-wedstrijden. Als het goed gaat zou het natuurlijk heel leuk zijn als ik in het kader zou komen bij de young riders, maar ik moet ook een beetje kijken hoe het allemaal lukt in combinatie met mijn studie”, aldus de HBO-studente communicatie. “Ik neem alle tijd die nodig is om door te trainen naar de Grand Prix en geniet ondertussen van alle wat we onderweg tegenkomen.

*Meer nieuws volgt*

Bron: Horses.nl