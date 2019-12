Sterke debuten in Oud-Gastel

Devenda Dijkstra maakte zaterdag in Oud-Gastel met Hero (v. Johnson) haar Lichte Tour-debuut en sloot dit met een score van ruim 66% winnend af. Zij was niet de enige, die debuteerde in deze klasse, Chiel Van Bedaf bracht Gadget (v. Ziësto) ook voor het eerst uit in de Prix St. Georges en werd tweede met 65,515%. In de Zware Tour scoorden waren de winnende scores ook van debuterende combinaties, Geert-Jan Raateland en Painted (v. Painted Black) en Sylvia Van den Broek met Selevia's Champion (v. Tuschinski).

Dijkstra begon een jaar geleden in de B met Hero en doorliep vervolgens alle klassen met constant scores rond de zeventig procent. In oktober wonnen de twee hun Subtopdebuut en eind november waren de punten binnen om Lichte Tour te mogen starten en kon de amazone op zoek naar een slipjas.

‘Mega trots’

“Joepieeeeee. Hero en ik winnen onze aller eerste Lichte Tour met 66,25%!”, liet de amazone, die Hero rijdt voor haar partner Laurens van Lieren, na afloop weten. “We hadden nog genoeg beginnersfouten maar mega trots op Hero die zo braaf even alle klasses doorvliegt.”

Top twee

De strijd om het oranje lint in deze rubriek ging vooral tussen Dijkstra en Van Bedaf, die beiden bij een van de juryleden op de eerste plaats werden gezet. Van Bedaf kwam met zijn score van 65,515% net geen procent tekort om Dijkstra van de overwinning te kunnen houden, maar de twee stonden op hun beurt wel op ruim vier procent afstand van de rest van de combinaties in deze rubriek.

De Intermédiaire I was een aparte rubriek in Oud-Gastel en het oranje lint was in deze rubriek voor Amanda Scherpenisse, die met Charming (v. Winningmood) uitkwam op 62,647%. Lenneke Wils eindigde op de tweede plaats met Kracker (v. Krack C).

Zware Tour

Raateland en Painted kwamen voor het eerst uit in de Inter II en wonnen de gecombineerde Zware Tour. “Painted wint z’n Inter II-debuut met 68%! Met nog wat foutjes al zo’n score halen belooft wat voor de toekomst!”, aldus de ruiter.

Van den Broek eindigde met Champion op de tweede plaats in deze rubriek, maar haalde met haar totaal van 63,913% wel de hoogste score in de Grand Prix.

ZZ-Zwaar

In het ZZ-Zwaar ging Ismay Van der Steen er in de eerste proef met Calido B (v. Reflection) met de overwinning vandoor met 64,14%. Mariëtte Kunz mocht het rode lint ophalen met Emporio (v. Jazz) en Cindy Soffers – Janssen maakte met haar paarden Dylano (v. Wynton) op de derde plaats en Harousse (v. Chagall D&R) op de vierde plaats de top vier compleet.

In de tweede proef mocht Kunz het oranje lint ophalen met een totaalscore van 63,14%. Van der Steen eindigde in deze proef op de tweede plaats en Anouk Van Merrienboer werd derde met Zolande Capone (v. Sharif). Soffers eindigde met Dylano in deze rubriek op de vierde plek.

Children

Skye Plasman was met Davino Du Bois (v. Don Carino Du Bois) als enige starter bij de Children verzekerd van de winst, maar zette met 65,87% in de teamtest en 69,33% in de individuele proef ook mooie scores neer.

Uitslag

