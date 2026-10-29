Succesvol debuut Dinja van Liere en Merlot VDL

Savannah Pieters
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Succesvol debuut Dinja van Liere en Merlot VDL featured image
Merlot VDL (v. Bordeaux) onder Dinja van Liere
Door Savannah Pieters

Dinja van Liere heeft op de Subtopwedstrijd in Deurne haar debuut gemaakt met Merlot VDL (Bordeaux x Florencio I). De KWPN-goedgekeurde hengst, die eind vorig jaar onder het zadel van Van Liere kwam, liep in de Prix St. Georges naar ruim 69%.


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