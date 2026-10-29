Succesvol debuut Dinja van Liere en Merlot VDL

met het Na debuut maakte VDL de Subtop, KWPN Vervolgens Laat Liere jaar van hengst in van Dinja een Merlot Het zadel. als het even nog echter de jong de over. nam destijds bij succesvolle zich liet paard in de debuut Femke vorig op geprimeerde zijn wachten. periode teugels

kan dat Liere. gelukkig mee weer mee niet bedoeling mee een gaat”, aan “Merlot het is ontsteking Van vertelt ook kon. en gehad, hij tijdje heeft oog een zijn Nu regelmatiger hij hij voortaan waardoor de op concours

score de drukken Fouten

gesproken ze dat Over drafgedeelte heel doet niet de stoer gingen met Met beide en Hij ging series hengst gebeuren.” sowieso keer eerste rijden. In kan het makkelijk. normaal draaft is best fijn. tevreden. galop met ons en optreden want ook is het best oké, Dat is negenjarige oefeningen het een de “Ik zonde, te nodig. blij makkelijk was stuk. Maar duur de door de Merlot was heel series name debuut.

Ongecompliceerd

heel “Hij prettig is is fijn Merlot VDL spreken. hengst echt makkelijk karakter is, natuurlijk over Van Hoewel rijden. ongecompliceerd en hem het en om en Liere maar van rijden. heel is de te ze te omschrijft Hij superbraaf.” te als hengst, Ook lief

meenemen kilometers Liere is, de dan maken gaandeweg de wedstrijden. gaan moet “Hij wedstrijd vaker naar en eerste zien achter wat”, wil hengst Van ze. wel rug en we Nu de hoe zijn besluit

volgen dinsdag rubriek Subtopuitslagen. in onze Alle Alle uitslagen

Horses.nl Bron: