Succesvol middagje Exloo voor Hergen van Hall

Hergen van Hall deed goede zaken op de Subtopwedstrijd in Exloo zondagmiddag. Met Corleone (v. Lord Leatherdale) schreef de ruiter uit Oldebaorn de overwinning in de Prix St. Georges op zijn naam en met In Time (v. Everdale) werd hij tweede in het ZZ-Zwaar. "Ik heb ontzettend lekker gereden en ben ook zeker tevreden, maar er is ook echt nog wel ruimte voor verbetering."

“Met Corleone heb ik een hele fijne proef kunnen rijden, maar de aanleuning had over het geheel nog iets constanter mogen zijn”, vertelt de ruiter, die Corleone rijdt voor een Australische eigenaar. “Dat kwam ook wel een beetje in de beoordeling naar voren en er zit dan ook zeker nog ruimte naar boven in de score.”

Stomme fout

“We hadden ook een fout in de serie om de vier”, blikt Van Hall terug. “Maar dat komt eigenlijk vooral door mij. Omdat hij soms een beetje voor me uit wil denken in de series heb ik veel aandacht besteed aan het laten wachten en toen was ik zelf een galopsprong te laat met mijn hulp, dat is gewoon stom.”

Grote wissels

De wisselserie om de drie was wel goed voor een acht, net als de versterkingen in draf en galop en het binnenkomen en afgroeten. “Hij kan echt hele mooie grote wissels springen, waarbij hij heel strak naar voren blijft gaan. Zelfs in de wisselserie met die te late wissel sprong hij ze allemaal heel groot naar voren”, vertelt Van Hall enthousiast verder. “Bovendien gaat hij heel mooi bergop en gedragen, dat draagt ook bij aan mooie punten.”

Plannen

In de toekomst zit het er wel in dat Van Hall Corleone ook wel een keer Intermédiaire I gaat starten, maar een overstap naar de Zware Tour zit er binnenkort nog niet in. “Het belangrijkste voor dit paard is dat hij fijn Lichte Tour loopt”, vervolgt Van Hall. “Zijn eigenaar rijdt zelf Lichte Tour en het is de bedoeling dat hij hem als hij in Nederland is zelf uit gaat brengen. Je merkt bij hem wel echt dat hij een beetje wedstrijdritme nodig heeft, dus ik ga hem de komende tijd regelmatig meenemen.”

In Time

Over de net zevenjarige In Time was Van Hall minstens net zo enthousiast ondanks dat er met de grote ruin hier en daar wel een paar foutjes in de proef slopen. “Het gevoel dat hij echt steeds mooier op het achterbeen komt en steeds beter gaat zitten was zo fijn, dat ik ondanks de fouten met een heel fijn gevoel de ring uitkwam”, vertelt de ruiter over zijn andere paard. “De jury was ook heel lovend in het commentaar en schreef onder aan het protocol dat In Time een paard is met heel veel kwaliteit en dat het alleen jammer was van de foutjes.”

Missers

“Met In Time had ik wel een paar dikke missers”, blikt Van Hall terug. “In de pirouette sprong hij achter een keer om, in een keertwending liet hij een keer een been staan en hij had ook nog een keer een misser in een losse wissel. Dat zie je wel terug in je punten hoor.”

Drie goede gangen

Toch stonden er ook genoeg mooie punten op het protocol van In Time. “Hij heeft gewoon echt drie hele goede gangen en hij kan zo groot lopen”, vervolgt de ruiter enthousiast. “We hadden dan ook een rits achten voor het drafgedeelte en de versterkingen in draf en galop.”

Sterker worden

“In Time is echt een powerbeest, maar hij is ook nog jong en heel groot, die heeft nog een beetje tijd nodig om sterker te worden. Daar krijgt hij ook alle tijd voor die hij nodig heeft, maar ondertussen laat hij gewoon al heel veel goede dingen zien”, besluit Van Hall.

Bron: Horses.nl