Succesvol rentree voor Emily Wiskerke: ‘Alsof ze gisteren nog in de ring zijn geweest’

Op de Subtopwedstrijd in Vrouwenpolder maakte Emily Wiskerke zaterdag een sterk rentree na haar lange babypauze. De amazone uit Kamperland won de Prix St. Georges met Giant Cristall (Andor x Wolfgang) en werd tweede in de Intermédiaire I met Aristocraat (Tango x Ferro). "Ze gingen allebei erg fijn. Het was alsof ze gisteren nog in de ring zijn geweest."

In september vorig jaar startte Wiskerke voor de laatste keer voordat ze vanwege haar zwangerschap tijdelijk niet meer kon rijden. “Ik had lichamelijk nogal wat last van mijn zwangerschap en heb mijn paarden toen laten rijden door Martijn Berrevoets”, vertelt Emily Wiskerke na afloop van haar geslaagde rentree. De amazone belandde eind november in het ziekenhuis en beviel zeven weken daarna van haar zoontje. “Hij is geboren met 34 weken zwangerschap en moest daarna nog ruim vijf weken in het ziekenhuis blijven, maar nu gaat alles gelukkig goed.”

Cadeautje

“In april ben ik zelf weer voor het eerst gaan rijden en de paarden voelden gelijk zo fijn dat ik nieuwsgierig was hoe ze op wedstrijd zouden gaan”, vervolgt Wiskerke, die in de training begeleid wordt door Pauline van Nispen. “De wedstrijd van vandaag in Vrouwenpolder is zowat een thuiswedstrijd en ik moet zeggen dat het echt een cadeautje was hoe fijn ze allebei gingen.”

Prix St. Georges

Wiskerke moest als eerste met de negenjarige Giant Cristall in de Prix St Georges rijden en won de rubriek unaniem met 64,191%. “De draftour was heel goed en constant en ik kreeg voor de series en de pirouettes 7,5′-en op mijn protocol”, vertelt de amazone blij. “Hij kan ook echt hele mooie en rechte series springen en het was echt net alsof hij gisteren nog in de ring was geweest.”

Achten voor het binnenkomen en afgroeten

Met Aristocraat was Wiskerke de laatste combinatie in de Inter I. Bij een van de juryleden stond ze ook met hem bovenaan, maar uiteindelijk kwam ze met de totaalscore van 64,559% net iets tekort voor een tweede oranje lint vandaag. “De hoogste punten, twee keer een 8 van allebei de juryleden, kreeg ik voor het binnenkomen en het afgroeten”, vertelt Wiskerke enthousiast. “Maar ik kreeg met hem ook 7,5′-en voor de series en de pirouettes. Dit ging al zo fijn, nu oefenen voor 65% en hoger.”

Plannen

Nu de rollercoaster rondom de zwangerschap en geboorte van haar zoontje achter de rug is kan Wiskerke ook weer plannen maken voor de toekomst met haar paarden. “Ik heb nu nog niet echt een wedstrijdplanning, omdat ik ook eerst even wilde kijken hoe het vandaag zou gaan, maar daar ga ik een dezer dagen wel even voor zitten”, vertelt Wiskerke gemotiveerd. “Ik heb nog een ander paard thuis waarmee in ZZ-Licht rijd, Fighter (Johnson x Flemmingh) en met hem heb ik eind mei nog een wedstrijd gepland staan. Het hangt er wel een beetje van af hoe dat gaat, maar met hem wil ik deze zomer ook wel graag ZZ-Zwaar of misschien wel Lichte Tour gaan rijden. Verder denk ik dat ik met Giant Cristall binnenkort wel een keer Inter I gaan starten en met Aristocraat overweeg ik ook wel een overstap naar de Inter II.”

Bron: Horses.nl