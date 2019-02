Succesvolle debuten voor Dominique Filion

Dominique Filion kwam zondag met twee paarden naar de Subtopwedstrijd in Ammerzoden en maakte met beiden een debuut in een hogere klasse. Aventador (v. Alabaster V) liep zijn eerste Inter II en won de gecombineerde ZT-rubriek, Winters Diego (v. Flemmingh) kwam voor het eerst uit in de Lichte Tour en werd nipt tweede in de Prix St. Georges.

“Het is natuurlijk heel leuk als je meedoet en je wint”, begint Dominique Filion enthousiast. “Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat er best nog wat foutjes in de proef zaten met Aventador.”

‘Hij ging er van tussen’

“Hij is een heel fijn paard en de draf, de piaffe en de passage gaan echt al heel goed, maar hij ging er op de diagonaal van tussen en toen dacht ik ‘ojee, waar gaat het heen’. Dat hoort natuurlijk echt niet en dat leverde ook een dikke onvoldoende op”, vervolgt de amazone. “En de pirouettes gingen ook echt niet goed, daar baalde ik wel van, dat is eigenlijk niet nodig.”

Ruimte voor verbetering

“Als je dan ziet dat er zo’n storing in de proef zat en de pirouettes gaan ook nog echt mis, dan is een score van 64,265% best wel goed. Normaal zou ik met zulke punten echt niet heel trots zijn, maar met een paar dikke onvoldoendes erbij en dan toch uitkomen op dit totaal, daar ben ik dan toch wel blij mee”, vertelt Filion verder. “Het betekent in ieder geval dat er echt nog veel ruimte in zit om te groeien want zulke fouten zijn gewoon niet nodig.”

Sneltreinvaart

De carrière van Aventador is in een sneltreinvaart gegaan. Een half jaar geleden was het duo nog Z2 en met relatief weinig wedstrijden heeft Filion steeds snel een stapje hoger kunnen gaan. “Ik heb hem een paar keer Z2 gestart en een paar keer ZZ-Zwaar en ik denk drie keer in de Lichte Tour, maar hij is een heel groot paard met veel aanleg voor het zwaardere werk en in de Lichte Tour kwam hij voor mijn gevoel niet tot zijn recht. Hij beweegt heel ruim en is heel goed in de piaffe en passage, vandaar dat ik hem nu al Inter II heb gereden.”

Nare storing

Diego liep vandaag zijn eerste Lichte Tour en is volgens Filion echt een heel fijn paard. “Hij ging als een droom in het losrijden, hij ging echt supergoed”, vertelt de amazone. “Maar in de proef kregen we een hele nare storing. De losrijbaan ligt tegen de wedstrijdbaan aan en toen ik in de proef op de korte zijde reed kwam daar precies op dat moment een paard langs ons en die zwiepte met zijn staart tegen Diego’s hoofd. Hij schrok daar zo van dat hij een enorme sprong opzij nam. Ik had dat niet zien aankomen anders had ik misschien wel de binnenhoefslag gepakt, maar het was gewoon heel onverwacht. Ik moest meteen daarna schouderbinnenwaarts en hij heeft dat ook wel gedaan, maar het kostte wel behoorlijk wat punten. Daarna kon ik hem gelukkig wel weer gewoon verder rijden, maar het was zonde, anders had hij ook gewonnen.”

Hoogste dagscore

Uiteindelijk eindigde Filion op de tweede plaats met de Flemmingh-zoon, maar met slechts een klein verschil met de winnares. Kirsten Brouwer won de rubriek met haar reuzenschimmel Everlast-Lindh (v. Hofrath) met een totaal van 68,824% en dat was ook gelijk de hoogste score van de dag in Ammerzoden. Filion en Diego kwamen uit op 68,309%.

Bron: Horses.nl