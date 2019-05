Tatiana Makarova is na terugkeer in Nederland in winning mood

Op de Subtopwedstrijd in Oosterwolde was Tatiana Makarova zondag met haar Smirnoff M (v. Sorento) niet alleen de unanieme winnares in de gecombineerde Zware Tour-rubriek, maar zette ze ook nog eens de hoogste score van de dag neer. Voor de Russische amazone, die eerder ook al lange tijd in Nederland woonde, maar tussendoor een tijd terug was in haar thuisland, was dit alweer de tweede overwinning in korte tijd.

“In Houten hebben we twee weken geleden voor het eerst gestart en toen wonnen we ook al de Inter II”, vertelt Makarova. “En vandaag lukte dat alweer, alhoewel er deze keer wel een paar dure fouten in slopen.”

Small Tour

Makarova heeft de donkere vos nu zo’n anderhalf jaar onder het zadel en heeft hem vorig jaar in Rusland succesvol uitgebracht in de Lichte Tour. “Ik kreeg hem te rijden en heb hem eigenlijk vrij snel uitgebracht toen. Dat ging zo goed dat ik hem ook internationaal een paar keer heb gestart en op de nationale kampioenschappen derde met hem ben geworden in de Prix St. Georges”, vervolgt Makarova.

Eerste keer op gras

“Vandaag heb ik voor de eerste keer op gras gestart en ik was eigenlijk niet goed voorbereid”, lacht de amazone. “Het is sowieso gek om op gras te rijden als je dat nog nooit hebt gedaan, maar ik had bijvoorbeeld ook geen stiften en daardoor ging het allemaal wat minder goed dan dat we kunnen.”

Foutjes

“De pirouettes gaan normaal heel goed, maar vandaag gleed hij net voor de pirouette uit en daardoor verloor hij zijn balans en kon hij hem niet zo klein maken”, evalueert Makarova haar rit. “En in de wissels om de pas sloop ook een fout, waardoor ik hem niet goed door kon rijden, maar toch ben ik zeker gezien de omstandigheden echt wel blij hoor.”

Twee paarden

Makarova woont sinds haar terugkeer in Nederland in Someren waar ze haar paarden rijdt en daarnaast geeft ze ook nog wat les. Naast Smirnoff heeft de amazone ook een Lichte Tour-paard mee genomen naar Nederland, maar die is op het moment nog herstellende van een verwonding die hij opliep tijdens de reis. “Het was heel erg, hij had zelfs een slagaderlijke bloeding en ik dacht echt even dat ik hem kwijt zou raken, maar gelukkig gaat het nu weer goed”, vertelt Makarova. “Ik wil met hem ook wedstrijden gaan rijden in Nederland.”

Tineke Bartels

Makarova traint sinds ze weer in Nederland is bij Tineke Bartels en bereidt samen met haar de overstap naar de Grand Prix voor met Smirnoff. “We gaan nu eerst thuis nog even de puntjes op de i zetten en Tineke helpt me daarbij”, licht Makarova toe. “Ik heb eerder ook bij Academy Bartels gereden en vind het fijn om nu ook weer samen te trainen.”

Unaniem

Met haar score van 65% in de Intermédiaire II won Makarova de gecombineerde rubriek unaniem. Nathalie Vorenhout eindigde met Anna van de Haffriehoeve op de tweede plaats met 62,390%. Voor Vorenhout was dit haar Grand Prix-debuut met de Friese merrie. “Zooooo ongelooflijk blij!! Vandaag hebben Anna en ik ons Grand Prix debuut gemaakt!!! We reden 62.39 % bij elkaar!! Zoooo gaaf zo trots! Wat een ontzettend gaaf paard”, liet de amazone na afloop weten.

Bron: Horses.nl