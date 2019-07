Teresa van Wilgenburg schittert met eigen fokproducten: ‘Dat is echt kicken’

Op de Subtopwedstrijd in Emmeloord werden beide proeven in het ZZ-Zwaar gewonnen door Teresa van Wilgenburg en Habibi (Spielberg x Ferro), die pas haar tweede keer op dit niveau presteerde. De amazone bracht ook stalgenoot Gambler (Spielberg x Michelangelo) mee naar Emmeloord en stuurde hem in beide proeven naar de vierde plaats.

“Habibi liep bij haar debuut in Houten al twee fijne proeven. Ze is pas zeven jaar oud, maar doet goed haar best”, vertelt amazone Teresa van Wilgenburg enthousiast. “Ik had vandaag het geluk dat ik als eerste mocht starten en zodoende gelijk de baan kon verkennen. Habibi wil nog wel eens wat druk en gespannen zijn. Ze heeft nog niet heel ervaring, maar het is in Emmeloord fijn rijden. Ook Gambler stond er goed aan. Beide paarden waren goed bij de les en waren fijn geconcentreerd, dan kan je niet anders dan trots zijn.”

Eenkennig

Van Wilgenburg fokte Habibi zelf uit haar inmiddels zestienjarige merrie Wulia M (mv. Voltaire), die is gefokt uit een volle zus van KWPN-hengst Farmer. “Ik heb Wulia als veulentje gekocht en ze is op driejarige leeftijd wel zadelmak gemaakt, maar ik had er helemaal niets mee. Ze was in omgang lastig en eenkennig en onder het zadel was ze wel heel scherp en vlug. Ze komt gelukkig uit een goede stam, en zodoende hebben we besloten haar voor de fokkerij in te zetten.”

Goede keus

Dat is een erg goede keus gebleken. “We hebben inmiddels wel al tien veulens uit Wulia gefokt. Ze geeft goede nakomelingen. Ze zijn allemaal vlug en scherp, maar ze willen allemaal graag werken en als je ze voor je wint heb je er fantastische paarden aan. We hebben alle merries uit haar aangehouden en hebben nog een jaarling hengst. Haar vierjarige Johnson won afgelopen vrijdag de Ricoh Cup finale. Wulia is nu drachtig van Glamourdale. Hopelijk kan Habibi haar in de toekomst opvolgen in de fokkerij.”

ZZ-Zwaar

In de eerste proef ging de tweede prijs naar Christel Jansen-van der Sligte en Balaine (v. Johnson), die met 62,64% net voorbleef op Romee Driessen en First Class D (v. Fürstenreich). In de tweede proef eiste Liesbeth Passchier-Luijendijk – verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijd in Emmeloord – op met Bojangles (v. Ravel). De amazone behaalde 63,07%. De derde plaats werd hier ingenomen voor Marlous Booijink en Barrox (v. Jazz).

Nogmaals prijs voor Driessen

In de Intermédiaire I ging de zege naar Romee Driessen, die nu Fortunato (v. Ampère) zadelde. Met 64,27% bleef ze ruimschoots voor op Jacob van der Heide en Siddhartha Santorini (v. Sir Donnerhall). Van der Heide mocht voor zijn Prix St. Georges het oranje lint in ontvangst nemen. Hij reed daar 62,13% bij elkaar, genoeg om Jeanet Dam met Gijsbert JD (v. Tsjalke 397) naar plaats twee te verwijzen. Ivonne Lawrence werd derde met DGH Corazon (v. Johnson).

Bron: Horses.nl