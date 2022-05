Thalia Rockx, Lotte van den Herik en Anouk Ivits winnen KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie Schijndel

In Schijndel werd zondag de vijfde competitiewedstrijd van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie verreden. KNHS talententeamlid Thalia Rockx was met Verdi de La Fazenda (v. Florett As) de beste in de Grand Prix. In de U25 ging de overwinning naar Lotte van den Herik met Giovanni VDH (v. Ampère). Anouk Ivits en Iris (v. Lord Leatherdale) wonnen de Prix St. Georges.

In de Grand Prix noteerde Thalia Rockx de winnende score van 71,96%. Daarachter Devenda Dijkstra en Hero (v. Johnson) die met 70,15% ook boven de 70% scoorden. Derde werd Floor van Kempen met haar hengst Geronimo (v. Bordeaux) met 69,82%. “Thalia reed een hele constante en nette proef. Voor nog hogere cijfers mag het iets meer expressie hebben maar het was heel mooi voorgesteld en met veel harmonie”, vertelt Patrick Berends die de rubriek samen met Linda Kanninga en Dirk de Haas jureerde. “Devenda reed ook heel netjes. Ook daar hebben we van genoten. Het was een foutloze proef en heel correct. Floor reed ook een hele nette proef en het was heel constant. Geronimo mocht soms net iets meer naar boven blijven lopen maar het was super vriendelijk voorgesteld en dat geldt ook Thalia en Devenda.”

U25



In de U25 zette Lotte van den Herik met Giovanni VDH (v. Ampère) de hoogste van 69,79% neer en ook in deze leeftijdscategorie deed Thalia Rockx volop mee. Met Gerda Nova de la Fazenda (v. Romanov) noteerde ze de tweede score van 68,33% en dat was voldoende om Chiel van Bedaf voor te blijven. De jonge ruiter reed Bond’s Painting (v. OO Seven) met 68,21% naar de derde plaats. “Lotte reed ontzettend netjes en haar paard heeft veel aanleg voor de piaffe en passage. In galop lieten ze nog wat punten liggen. Daarin mag Giovanni net iets meer bovenin blijven en wat meer sprong houden. Thalia reed een hele constante proef maar voor hogere punten mag het nog iets meer expressie uitstralen. Ook Chiel reed een nette proef maar zijn paard was soms wat te hoog bovenin en bleef niet helemaal over de rug lopen.”

Prix St. Georges



Met een score van 71,91% bleven Anouk Ivits en Iris (v. Lord Leatherdale) de concurrentie in de Prix St. Georges ruimschoots voor. Margot Arkema en Gavaristo (v. Tango) werden tweede met 68,14% en Laurie Vervoort maakte de top drie compleet. Zij reed haar Everdale-nazaat Just A Miracle naar 67,99%. “Dit was een hele fijne groep”, zegt jurylid Piet Groen die de rubriek samen met Linda Kanninga en Dirk de Haas jureerde. “In de galop is Iris van Anouk heel sterk. Daar kreeg ze 8-en en 8,5-en voor. En alle wissels waren raak. Echt heel goed en de pirouettes waren mooi in balans. Gavaristo van Margot is een heel degelijk paard. Net een diesel. Hij gaat gewoon en was heel vast in het ritme en bleef ook mooi gesloten met een mooie hoofd-halshouding. Het paard van Laurie heeft absoluut tritt in zijn bewegingen. Een heel goed paard en ook al mooi in balans.” Lovende woorden heeft Groen ook voor Hip Hop (v. Jazz) van Romy Bemelmans. Zij eindigden met 67,01% op de vierde plaats. “Dit was eigenlijk het mooiste paard van de dag. We konden 8,5-en negens geven voor de drafappuyementen en Hip Hop was zo stil in de aanleuning. Hij miste wat gedragenheid in galop en dat zag je in de wissels en de overgangen terug. Ze pakten punten in het drafgedeelte en dit paard had het mooiste silhouet, daar word je als jury echt blij van. Over het algemeen werd er heel goed gereden maar van een groot aantal combinaties mag de aanleuning nog stiller. Maar het ziet er veelbelovend uit.”



Uitslag KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie, Schijndel

Grand Prix:

1 Thalia Rockx (Roosendaal), Verdi de La Fazenda (v. Florett As) 71,96%

2 Devenda Dijkstra (Nuland), Hero (v. Johnson) 70,15%

3 Floor van Kempen (Nijmegen), Geronimo (v. Bordeaux) 69,82%

U25:

1 Lotte van den Herik (Schijf), Giovanni VDH (v. Ampère) 69,79%

2 Thalia Rockx (Roosendaal), Gerda Nova de la Fazenda (v. Romanov) 68,33%

3 Chiel van Bedaf (Etten-Leur), Bond’s Painting (v. OO Seven) 68,21%

Prix St. Georges:

1 Anouk Ivits (Leende), Iris (v. Lord Leatherdale) 71,91%

2 Margot Arkema (Marum), Gavaristo (v. Tango) 68,14%

3 Laurie Vervoort (Helden), Just A Miracle (v. Everdale) 67,99%

De KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse dressuursport voor senioren (Zware- en Lichte Tour) en U25 te stimuleren. De serie bestaat uit een reeks competitiewedstrijden en wordt afgesloten met een finale.

Bron: Persbericht