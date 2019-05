Thamar Zweistra en Filamanda naar ruim 70% bij Inter II-debuut

Thamar Zweistra koos de Subtopwedstrijd in Velddriel zondag uit om voor de eerste keer Intermédiaire II te starten met Hexagon’s Filamanda (v. Westpoint) en haalde met haar score van ruim zeventig procent royaal het startbewijs voor de Grand Prix binnen. "Ik dacht al dat ze meer een Zware Tour-paard zou zijn en daar beter tot haar recht zou komen", vertelt Zweistra na afloop. "Ze heeft dan ook hele mooie punten gekregen voor de piaffe en passage."

Het was alweer even geleden dat Zweistra de merrie meenam op wedstrijd en ze heeft de tijd thuis gebruikt om lekker door te trainen en de overstap naar de Zware Tour voor te bereiden.

Hoge punten

“De piaffe en de passage gingen echt heel goed en daarvoor kregen we 8′-en en 8,5′-en van de jury”, vertelt Zweistra. “Ze pakte het allemaal heel fijn op en ze ging ook echt meer achterop lopen in de proef.”

Verbeterpunten

“In het geheel was ze misschien nog iets groen in de proef, maar ze liet echt al veel goede dingen zien en ze is ook pas negen jaar”, vervolgde de Hexagon-amazone. “We hadden een dure fout in de eners en de pirouettes mogen nog vanzelfsprekender gaan, maar ik ben zeker heel tevreden over vandaag.”

Plannen

Er staat nog niet direct een volgende wedstrijd gepland voor de merrie, die de moeder is van de goedgekeurde KWPN-hengst Kaygo (v. Capri Sonne jr). “Ze wordt nu eerst gedekt en gespoeld en dan krijgt ze een beetje pauze”, blikt Zweistra vooruit. “Ik heb het op het moment ook druk met het NK met Hexagons Double Dutch (v. Johnson) en ik heb natuurlijk ook Erina (v. Jazz) nog waarmee ik start, dus Filamanda rijd ik dan thuis rustig verder tot ze klaar is voor de Grand Prix.”

Gecombineerde rubriek

Met haar totaal van 70,588% was het oranje lint in de gecombineerde Zware Tour-rubriek voor Zweistra en Filamanda. De tweede plaats was voor Lobke de Jong met Cirano (v. United). Hoewel Zweistra met dik drie procent de rubriek won, kreeg De Jong van een van de juryleden wel net iets hogere punten dan de winnares. Met haar uiteindelijke totaal van 67,174% was De Jong met Cirano wel goed voor de hoogste score in de Grand Prix.

Uitslag

Lees ook:

Daphne van Peperstraten is blij met goede ‘generale

Bron: Horses.nl