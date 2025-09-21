Thamar Zweistra en Miss Dutch Utopia winnen Prix St. Georges met dik 70%

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Thamar Zweistra en Miss Dutch Utopia winnen Prix St. Georges met dik 70% featured image
Thamar Zweistra, hier met Hexagon's Ich Weiss. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Miss Dutch Utopia is bekend als moeder van de KWPN-goedgekeurde hengst Hexagon’s Power Dutch en is de halfzus van Hexagon’s Ich Weiss, maar loopt zelf ook niet onverdienstelijk in de sport. Gisteren won ze op de Subtopwedstrijd in Nieuw en St. Joosland de Prix St. Georges. Thamar Zweistra reed de merrie naar 70,662%.

