Thamar Zweistra knalt naar dik 73% in Grand Prix-debuut op kadervormingswedstrijd

In augustus dit jaar maakte Thamar Zweistra al een veelbelovend Intermédiaire II-debuut met de tienjarige El Macho Malo (Jazz x Focus). Afgelopen weekend liep de ruin zijn eerste Grand Prix op de kadervormingswedstrijd in Oirschot en deed dat met volle overtuiging: met 73,12% heeft Zweistra direct haar eerste A-kaderscore op zak en mocht daarmee ook de eerste prijs in ontvangst nemen.

Zweistra rijdt El Macho Malo voor zijn eigenaresse Amey Wagenaar, die zelf tijdelijk langs de kant staat. “El Macho Malo is een paard met heel veel talent, hij heeft geen zwakke punten”, vertelt de amazone enthousiast. “Het is geen groot paard, maar hij is heel fanatiek en gaat er altijd voor.”

Mooie samenwerking

“Hij ging thuis in de training erg goed, dus het maakte me in principe niet zoveel uit dat ons debuut op een kadervormingswedstrijd was, maar dat het zó goed heeft uitgepakt, is natuurlijk alleen maar hartstikke gaaf.” Zweistra geeft aan dat er goede afspraken zijn gemaakt wat betreft het rijden van El Macho Malo. “Amey heeft hem al eens in de Inter II gestart en wil natuurlijk ook zelf graag de overstap naar de Grand Prix maken, maar het is zoals het nu lijkt wel de bedoeling dat ik hem nog een paar keer internationaal rijd. Zo lang ik hem kan rijden, geniet ik daar volop van en het is zo een mooie samenwerking.”

Nummer 23

Voor de amazone is het alweer haar 23e (!) paard op Grand Prix-niveau. “In ieder geval de 23e die ik zelf op dit niveau geklasseerd heb. Ieder paard is anders, dus Grand Prix rijden blijft wat dat betreft wel een uitdaging. Maar, je wordt natuurlijk wel steeds handiger in dingen aanleren.”

Cornelissen op twee

Adelinde Cornelissen maakt met de door haar ouders gefokte Zephyr (Jazz x Farmer) al deel uit van het Olympisch kader, maar slaagde er in Oirschot niet in een score van 72% of hoger te noteren. Met 70,98% eindigde ze op de tweede plaats, voor Kirsten Brouwer en Binoeska SB (Tuschinski x Havidoff), die uitkwam op 69,02%.

Inter II-winst

Voor Zweistra was er nog meer succes. Met Erina (Jazz x Sandro Hit) behaalde ze 68,90% in de Intermédiaire II en mocht daarmee nogmaals het oranje lint komen ophalen. De zwarte merrie liep in augustus dit jaar haar eerste proef op dit niveau en behaalde toen met 68,53% ruimschoots haar startbewijs voor de Grand Prix. Daarna reed Zweistra de merrie nog internationaal op Lichte Tour-niveau in Fót en Le Mans.

Mooie combinatie

“Ik was heel tevreden over Erina. Ze deed heel goed haar best, maar er mag nog wel wat meer rust in de piaffe komen”, vertelt de amazone realistisch. “Voorlopig blijf ik haar internationaal nog op Lichte Tour-niveau rijden en dan start in haar zo tussendoor af en toe eens in de Intermédiaire II, zodat het allemaal wat stabieler en makkelijker wordt.”

U25

Mercedes Verweij was in Oirschot de enige deelnemer in de U25 Grand Prix. Met Four Seasons (Fürst Piccolo x Mon Cheri) reed ze 67,99% bij elkaar en bleef daarmee een procent onder de grens van een B-kaderscore.

Bron: Horses.nl